Dezvăluiri cutremurătoare despre tragedia de la Leicester. Portarul Schmeichel a vrut să sară în flăcări să-şi salveze patronul

Kasper Schmeichel a fost cu greu oprit de polițiști în drumul spre elicopter, la aproape 100 de metri locul tragediei. Tot ce a putut să facă acesta a fost să privească neputincios drama miliardarului care a scris istorie la Leicester.

Claude Puel, managerul "vulpilor", a vorbit și el despre trauma trăită de fiul celebrului Peter Schmeichel: "A fost singurul jucător care a rămas la stadion mai multă vreme. Știm ce a putut să vadă. A fost foarte dificil, sunt momente crunte. Nu vreau să dau toate detaliile. A trăit acel moment și a văzut multe lucruri", a spus antrenorul francez.

Kasper Schmeichel a scris pe Twitter câteva rânduri prin care a ținut să își ia adio de la omul de afaceri. "Nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Sunt devastat. Nu pot să cred că am văzut noaptea trecută. Mi se pare ireal. E greu să scriu ce ați însemnat pentru acest club și pentru oraș. Cu toții știm ce ați făcut pentru club. Ați schimbat fotbalul. Pentru totdeauna. Le-ați dat speranță tuturor că imposibilul este posibil. Când am semnat cu Leicester în 2011, mi-ați spus că în 6 ani vom lua titlul. Am crezut în asta", a scris Schmeichel.