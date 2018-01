Dezvăluiri din ultima şedinţă PSD. Ruptură între Codrin Ştefănescu şi Liviu Dragnea

Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educaţiei din partea organizației din Suceava, propunere susținută de liderul PSD Liviu Dragnea, care întorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut în ultimele două Cex-uri. Codrin Ștefănescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.



Potrivit DC News, între Ștefănescu și Dragnea a avut loc următorul dialog:

Dragnea: Nu îi faci un bine lui Cati (Ecaterina Andronescu -n.r.) cu vorbele astea.

Ștefănescu: De ce îți permiți să mă întrerupi?

Dragnea: Îmi permit pentru că pot.

Ștefănescu: Și eu pot să te întrerup. Pot să spun lucruri nespuse care te întrerup pe tine de tot.

Dragnea: Te întrerup pentru că sunt încă președintele partidului.

Ștefănescu: Încă!

Codrin Ștefănescu a explicat reacţia sa a venit pe fondul supărării că a fost întrerupt.

”Suntem atât de supărați... suntem la o masă social-democrată. Sunt convins că sursele DC News din sală există. De data aceasta am făcut ședința fără să lăsăm telefoanele în cutiile celebre. Nu e prima discuție pe care o are Liviu Dragnea cu noi. Nu este prima discuție, după care ne-am împăcat cu toții. Majoritatea impune minorității. Eu am susținut-o pe Cati Andronescu. Dialogul a fost cam în felul urmator. Probabil discursul meu a fost mai radical. A fost o discuție mai dură, dar nimic special. Nu este un capăt de țară, sunt discuții care se poartă în contradictoriu permanent. Noi care am susținut-o pe Cati, ne supunem majorității. Nu îmi aduc exact aminte dialogul, am fost supărat că m-a întrerupt, m-am enervat. În orice caz, niciodată, nu mergem cu amenințări. La nervi oi fi spus și eu ceva”, a declarat Codrin Ștefănescu la Antena 3.