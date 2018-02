Dramă pentru o familie din Sibiu. A născut un copil sănătos, însă după 13 zile a murit

Totul a mers bine și după naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasă. După numai două zile cei doi au revenit la spital pentru că băiețelul nu se simțea bine și avea febră. Timp de o săptămână copilul s-a zbătut între viaţă şi moarte, însă în cea de a 13-a zi de existenţă a murit.

Cauza morții trecută în certificatul de deces a fost septicemia. Necropsia a arătat însă că medicii nu au putut observa la timp că micuțul avea meningită. Medicii au pus îmbolnăvirea pe seama unei bacterii luate din spital.

Soţii Lichtenstein sunt devastați.

„Am avut un vis care s-a spulberat în câteva zile. Am luptat mult pentru visul ăsta. Afăcut temperatură, nu mai voia să mai mănânce. Când am ajuns la spital nu mai avea febră, dar simptomele erau la fel. Nu era in apele lui", a spus pentru Digi 24, Adolf Lichtenstein, tatăl copilului.

Mama s-a internat cu tot cu nou-născut la Spitalul de Pediatrie, imediat ce fiul ei a făcut temperatură. Analizele au arătat că era vorba de o infecție. O tulpină de E.coli ce se găseşte mai ales în spital.

„Este un caz care este în analiza spitalului nostru. Întrucât lucrurile nu sunt precizate în totalitate, nu avem confirmarea diagnosticului anatomo-patoligic şi medico-legal. Deci cazul este în lucru, atât vă putem spune", a declarat Vasile Banciu, directorul spitalului din Sibiu, pentru Digi 24.

Copilul a fost tratat pentru infecţia cu E.coli, a făcut septicemie şi nu a mai putut fi salva.