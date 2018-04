EXATLON ROMANIA 11 APRILIE 2018 KANAL D: A părăsit competiţia, primele declaraţii şi primul anunţ pe Facebook

"Oricat am incerca sa ne consolam este o diferenta mare. La cotet soarele este pe noi de la ora 6:00. Eu dorm mai mult, dar acolo nu prea pot. Sunt gandaci si tot felul de vietati. E adevarat ca este mai bine in casa", a spus Diana Belbita in editia Exatlon 10 aprilie.

"Eu ma obisnuiesc cu greul, privesc partea buna, vad mai mult cerul. Cred ca te odihnesti mai bine in casa", a spus Vladimir Draghia.