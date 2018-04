EXATLON ROMANIA 15 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Cea mai nouă concurentă a cedat nervos. Scandal monstru între Războinici

EXATLON ROMANIA 15 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Premiul a fost comunicarea, insa lucrurile au trecut la un nou nivel: concurentii au primit mesaje video de la prieteni si au putut astfel sa isi revada apropiatii dupa saptamani intregi de izolare.

Probabil cea mai emotionata dintre toti a fost Geanina: cuvintele frumoase adresate de prietenii ei au culimnat cu mesajul lui Dragos, cel la care tine cel mai mult.

Vrei sa mananci o zi ca si cand ai fi concurent la Exatlon? Iata cum se prepara mancarea pe care o primesc zilnic concurentii, fie ca sunt Razboinici sau Faimosi

S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt din ce in ce mai mari, probele din ce in ce mai grele si, nu in ultimul rand, oboseala are un cuvant greu de spus.

Lasand deoparte aceste aspecte insa, trecem la alt subiect legat de Exatlon de care v-ati aratat interesati. Este vorba despre meniul zilnic al concurentilor, meniu departe de a fi bogat si diversificat.

Dupa cum au povestit si cei eliminati din competitie, pe parcursul unei zile, “Faimosii” si “Razboinicii” mananca dimineata orez fiert, simplu, cateodata fructe la pranz, iar seara orez cu linte sau orez cu naut. Si daca, din solidaritate cu preferatii vostri sau doar de curiozitate vreti sa incercati aceste preparate, la voi acasa, in fata televizorului, in timp ce va uitati la Exatlon, v-am pregatit retetele.

Orez cu Linte – Mujadarah este o mancare foarte populara in nordul Africii si in orientul mijlociu.

Ingrediente

1 cana linte

2 cana orez

2 cepe mari

3 cup apa

1 lingurita chimion

1/4 cup ulei

sare si piper

Mod de preparare:

Se taie ceapa cubulete sau fideluta si se prajeste.

Cand e maronie la culoare, se scoate si se adauga lintea,apa,sarea si piperul.

Se fierbe cam 10 minute sau pana cand lintea e fiarta pe jumatate.

Se adauga orezul si chimionul si se mai tine pe foc pana e gata si orezul.

Orez cu Naut

Ingrediente

O cana de orez integral

O cana de naut

O ceapa

3-4 catei de usturoi

Jumatate de cana pasta de rosii

Patrunjel

Ulei

Sare, piper, boia, cimbru

Mod de preparare

Se fierb separat orezul si nautul conform indicatiilor de pe ambalaje.

Se toaca marunt ceapa si usturoiul.

Separat intr-o tigaie incapatoare se calesc timp de cateva secunde ceapa si usturoiul in uleiul incins, apoi se adauga orezul si nautul fierte (nu se scurg de tot, se mai lasa putin lichid pentru a nu se lipi de tigaie) impreuna cu pasta de rosii.

Se adauga sare, piper, boia si cimbru si se lasa cateva minute la foc mic pentru a se imbina aromele.

La final se adauga patrunjelul.

Războinicii de la Exatlon, din nou în conflict. Alex îi aduce acuzații dure lui Ionuț! Ce spun fanii

Tensiunile au izbucnit în tabăra Războinicilor, după ce aceștia au pierdut jocul care avea ca premiu comunicarea. Alex l-a criticat pe Ionuț „Jaguarul" pentru atitudinea sa, lucru care i-a enervat pe fani. Faimoșii i-au învins pe Războinici și au fost cei care au avut șansa să primească mesaje din partea celor dragi de acasă. Înfrângerea nu le-a picat deloc bine Războinicilor, iar Alex „Bentiță" a început cu acuzațiile, iar ținta a fost Ionuț. „Factorul psihologic la Ionuț se răsfrânge foarte foarte tare și foarte negativ! E din ce în ce mai jos. Sunt chestii care mă deranjeaza la el, încep să mă deranjeze câteva chestii la el. „Am început să discut chestiile astea cu el, și el știe foarte bine că sunt deranjat de atitudinea lui și de comportamentul lui, de deciziile pe care le ia", a spus Alex. El l-a acuzat, printre altele, că pune presiune pe Roxana și că și-ar exagera accidentările.