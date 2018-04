EXATLON ROMANIA 4 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Momentul adevărului, s-ar putea decide câştigătorul concursului

EXATLON ROMANIA 4 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Situația pentru Războinici este una foarte delicată. Ei vor rămâne în patru după eliminarea de la Exatlon 4 aprilie. Ionuț desemnat Player of The Week, s-a accidentat foarte rău și nu se știe când va putea evolua și dacă va fi la capacitate maximă.

Alex a câștigat proba de imunitate, astfel că, automat, Ștefan, Alina și Roxana au intrat la eliminare.

Pe grupurile fanilor Exatlon, susținătorii Războinicilor au demarat o campanie de susținere a lui Ștefan, mai ales că fanii Faimoșilor au anunțat că acesta va fi ținta lor.

EXATLON ROMÂNIA - ELIMINARE 4 APRILIE. Concurenții nominalizați pentru eliminare au fost aleși în urma jocului individual. Dacă acesta stabilea, de obicei, numele concurentului ce obținea imunitate și nominaliza personal pe cineva, de această dată jocul a fost folosit pentru a stabili concurenții nominalizați. Astfel, primii trei Războinici care s-au retras din jocul individual au fost și cei nominalizați, mai exact: Ștefan, Alina și Roxana. Ionuț, grav rănit, a avut imunitate, întrucât a fost cel mai valoros jucător al săptămânii.

diția din 3 aprilie de la Exatlon a dus la producerea unui nou scandal. Faimoșii au învins Războinicii cu scorul de 10-8 și au obținut casa și imunitatea. Ștefan, Alina și Roxana au fost propuși pentru eliminare.

Nervii au cedat după joc. Războinicii au acuzat faptul că Faimoșii au trișat și că Oltin și Geanina (proaspăt sosită) s-au dat accidentați pentru a nu evolua.

“Faimosii au castigat jocurile cele mai importante, iar noi am ramas din ce in ce mai putini. Punctele slabe ale noastre s-au vazut, iar in urma jocurilor, cei slabi au plecat acasa, iar cei puternici au ramas in concurs.

Acum, frustrarea mea este urmatoarea: am simtit ca in ultimele saptamani am ramas cei puternici, potenti sa beneficiem de punctele slabe ale adversarilor, dar surpriza a fost ca nu am putut juca impotriva adversarilor mai slabi, ci am jucat cu . Nu am putut echilibra balanta, asa cum ar fi fost normal.

Fiecare concurent care a ajuns in acest concurs, mai devreme sau mai tarziu, a spus ca vrea sa isi depaseasca limitele; atunci cand vii de cateva zile, te opresti pe circuit si spui ca te-ai lovit la mana sau ca ai probleme cu spatele, limitele tale sunt destul de scazute, nu asa cum ai afirmat la inceput”, a spus Alex, facand referire atat la Oltin, cat si la Geanina, din tabara Faimosilor.

Cuvintele lui au stârnit reacții acide din partea Faimoșilor, care consideră că spusele lui Alex nu au sens și că acesta nu caută sa se bată de la egal la egal.

„Lasati-ma putin sa inteleg! Deci frustrarea lui in acest concurs, el care se considera puternic, printre cei mai puternici, asa cum s-a autointitulat, frustrarea lui in acest concurs este ca nu se poate lupta cu cei mai slabi din acest concurs?”, a spus Vladimir Draghia.

Fanii emisiunii și-au manifestat nemulțumirea față de Faimoși pe pagina oficială a show-ului difuzat de Kanal D. Aceștia au acuzat strategia aleasă de cei în roșu.

Iată câteva dintre comentarii

Ce fac faimosii, nu e strategie, e hotie. La exatlon toti concurentii trebuie sa participe la joc in mod egal.

Strategie este atunci cand se sfatuiesc cine pe cine alege atat, fazele cu Inotul la Draghia si concureaza doar El sau la Belbita deloc sunt pentru creduli. „Accidentarile” sunt de fatada.

Razboinicii joaca impotriva unei echipe lipsite total de bun simț,de asta au si pierdut de multe ori,deoarece cei din echipa adversa,mereu au castigat necinstit! Si vor face acelasi lucru, pana la final.

Rusinos! Sa te dai accidentata la 2 zile de la sosire, mai mult decat rusinos! Lipsa de respect pentru ceilalti, care rabda foame de 3 luni. Daca stia ca i se rup unghiile asa usor trebuia sa stea la bravo ai stil!

Vreau sa merg si eu in Dominicana, sa stau pe margine vreo doua luni spunanad ca sunt accidentata, apoi vin acasa bronzata de soare si scaldata de valurile oceanului!!!!! Hai, se poate? Vreau si eu!

Votăm Alina și Roxana, chiar dacă Ștefan e bun, să plece și de la ei unul care nu ar merita, cum a plecat de la Faimoși Didi, o răzbunăm pe Didi.

Votați să rămână Roxana și Alina!! Pentru că săptămâna trecută Diana Bulimar a plecat degeaba, fără motiv!! Pentru că fanii războinicilor l-au votat să rămână pe Oltin, să ne facă nouă în ciudă.

Votăm să rămână Ștefan, nu merită să plece acasă, încă nu a demonstrat tot ce poate!!!

Să plece Ștefan, să le arătăm și noi cum e să plece un om bun, acum e șansa noastră să îl dăm afară pe Ștefan.

Bă, deci, nu vă înțeleg, de ce vreți să plece Ştefan care chiar este foarte bun și Diana Bulimar nu era chiar aşa de bună.... Roxana ar trebui să plece.

EXATLON ROMÂNIA - ELIMINARE 4 APRILIE. Plecarea lui Didi a fost doar din cauza comportamentului lui Giani. Motivul plecării lui Ștefan care ar fi? Ei nu au jignit și nu s-au luat de ceilalți (războinicii). Dacă voi votați un concurent care merită să ajungă în finală doar pentru că vrei să faceți "o răzbunare", înseamnă că sunteți de acord cu ceea ce se întâmplă acolo, cu comportamentul faimoșilor. Trist, foarte trist.