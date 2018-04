FCSB (STEAUA) - CSU CRAIOVA LIVE 2018: Anunţul oltenilor înainte de derby-ul Ligii 1

FCSB (STEAUA) - CSU CRAIOVA LIVE 2018: Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că speră ca formaţia din Bănie să rămână în luptă pentru primele două poziţii ale clasamentului şi după derby-ul cu FCSB de luni.

''E un meci foarte, foarte, foarte greu, dar unul pe care toţi jucătorii vor să-l joace şi să-l câştige. (...) Vrem să rămânem în luptă pentru primele două poziţii până la finalul sezonului. Dacă pierdem cu FCSB e normal că va fi greu să ne mai batem pentru primele două locuri. Dar nu ne putem gândi doar la un obiectiv (Cupa României), pentru că ar fi o greşeală şi nu doresc o astfel de mentalitate la echipa mea. Trebuie să luptăm pentru fiecare meci în parte, iar la finalul sezonului vom vedea care e situaţia'', a declarat Mangia.



Tehnicianul italian a avut cuvinte frumoase despre adversara de luni: ''Am spus la începutul sezonului că în opinia mea FCSB este cea mai bună echipă din campionat, are cel mai bun lot. Poate că FCSB are cei mai buni jucători, dar eu îi prefer pe ai mei''.



''Mă bucur că echipa nu a primit decât un gol în ultimele şapte meciuri. Continuăm să muncim pentru a îmbunătăţi faza ofensivă. Sper că vom continua aşa (fără gol primit), sper că lumea e mulţumită pentru ce au făcut jucătorii până acum. Mergem acolo şi vom încerca să face tot posibilul. Nu schimbăm ideea noastră despre fotbal în funcţie de adversari'', a mai spus Mangia.



Antrenorul Universităţii a comentat şi faptul că echipa craioveană nu a mai câştigat cu FCSB (ex-Steaua) la Bucureşti de 29 de ani: ''Am jucat un meci bun la Bucureşti în prima parte a sezonului, am fost aproape de a câştiga atunci (1-1, n. red.). Sperăm să repetăm jocul bun şi să încercăm să învingem. Când ai şansa de a intra în istoria unui club e bine să profiţi de ea''.



Mangia a precizat că ''toată echipa este aptă din punct de vedere medical'', inclusiv fundaşul Renato Kelic, care a ieşit accidentat în partida precedentă.



FCSB şi CS Universitatea Craiova se vor înfrunta luni, pe Arena Naţională din Bucureşti, de la ora 20,45, în etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. În clasament, FCSB ocupă primul loc, cu 35 puncte, urmată de CFR Cluj, 35 puncte, şi CSU Craiova, 31 puncte.

Mijlocaşul Nicuşor Bancu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ar fi frumos ca echipa de fotbal Universitatea Craiova să câştige luni cu FCSB, la Bucureşti, după o pauză de 29 de ani.



''Ne aşteaptă o partidă foarte grea, ţinând cont că întâlnim o candidată la titlu. Vor face tot posibilul să ne bată, dar noi mergem acolo să câştigăm. Ar fi ceva frumos să învingem luni şi să intrăm în istorie'', a declarat Bancu.



''În ultimele două meciuri nu am prestat un fotbal bun pe faza ofensivă, am suferit, nu am reuşit să marcăm, sperăm ca acum să spargem gheaţa în meciul cu FCSB şi să-i învingem'', a adăugat Bancu.



Internaţionalul craiovean nu priveşte partida de la Bucureşti ca pe o şansă de revanşă după eşecul din turul sezonului regulat (2-5), la Severin: ''Nu ne gândim la o revanşă după înfrângerea de la Severin, ne gândim să nu pierdem lupta pentru primele locuri. Mergem încrezători acolo, să facem un joc mai bun decât în ultimele partide şi să reuşim să marcăm, pentru că altfel nu putem câştiga''.



''Poate se simte şi lipsa experienţei, pentru că nu suntem jucători care să aibă trofee câştigate, dar trebuie să fie presiune la un club cum e Craiova, pentru a reuşi să învingi, ca să mulţumeşti suporterii şi conducerea. La fiecare meci ne dorim să câştigăm, atât pentru noi, cât şi pentru cei care fac parte din acest club'', a subliniat Nicuşor Bancu.



''Nu lucrăm pentru anumite faze, pentru fazele fixe, şi cu CFR toată lumea zicea să avem grijă la fazele fixe, dar în acest moment stăm foarte bine din punct de vedere defensiv şi trebuie să ne concentrăm mai mult pe atac'', a mai spus Bancu.