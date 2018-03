Firea, la Congresul PSD: Se pune capăt, sper, unei perioade mai neliniştite. Important e să nu rămânem cu supărările

"Se limpezesc apele, într-adevăr. Cum nici unei familii nu îi stă foarte bine atunci când spală rufele în public, nici unui partid nu îi stă extraordinar de bine atunci când sunt anumite tensiuni, anumite situaţii conflictuale. Şi într-un fel, practic, se pune capăt, sper, unei perioade mai neliniştite. Important e să nu rămânem cu supărările, pentru că totuşi suntem colegi de mulţi ani de zile. Unii dintre ei sunt chiar foarte vechi, în comparaţie cu mine, iar de luni să ne întoarcem cu toţii la treabă, pentru că timpul tensiunilor politice trebuie să treacă", a arătat ea, într-o declaraţie acordată presei, înainte de a-şi exprima votul pentru candidaţii de la Congres.



Întrebată dacă este corect faptul că discursurile candidaţilor au fost susţinute în timpul votului, ea a arătat că aceasta nu este o procedură nouă şi că toţi candidaţii au avut ocazia în ultimele două săptămâni să îşi exprime opiniile. De asemenea, ei au avut posibilitatea de a se întâlni cu delegaţii din ţară, pentru a-şi susţine punctele de vedere.



"Practic, nu era doar azi modalitatea prin care să prezentăm colegilor noştri ideile pe care le avem. În ceea ce priveşte structura şi organizarea Congresului, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, şi au fost anunţate cele două părţi şi votate în Comitetul Executiv, prima parte - prezentarea programului şi a documentului programatic de către preşedintele partidului, iar în a doua parte - alegeri. Eu sunt mai nouă în partid, dar am văzut că aşa s-a întâmplat şi la anteriorul congres. În partea a doua, atunci când începeau discursurile candidaţilor, judeţ cu judeţ, uşor-uşor, ieşeau către urne pentru a vota. Deci nu s-a întâmplat doar de această dată aşa, mi-aduc aminte că la un moment dat nu eram chiar printre primii pe listă şi am vorbit în faţa unei săli nu foarte pline, dar nu m-a deranjat acest lucru, pentru că ne sprijiniţi dvs, ziariştii, să transmitem mesajul în ţară, chiar dacă în sală nu mai sunt atât de mulţi colegi", a spus Gabriela Firea.



În ceea ce o priveşte pe senatorul PSD Ecaterina Andronescu, care şi-a retras candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, Firea a arătat că aceasta nu şi-a exprimat şi la nivelul organizaţiei de Bucureşti intenţia de a candida.



"Este din organizaţia mea, dar o spun cu toată sinceritatea că pe mine nu m-a anunţat de intenţia domniei sale de a candida şi, de asemenea, am avut şedinţe la care domnia sa ori nu a participat ori a venit şi a stat puţin şi a plecat. Dar nu vreau să îi fac niciun reproş. O respect mult prea mult, este o doamnă extraordinară, a fost ministru al Educaţiei, am fost colege la Senat şi nu voi avea niciun cuvânt negativ la adresa domniei sale, pentru că noi de luni rămânem tot colege - pot să îndrăznesc să spun şi cu grad de prietenie destul de ridicat - şi sunt convinsă că domnia sa, fiind o persoană inteligentă, un om de echipă, un om care a trecut prin foarte multe situaţii, va trece peste această supărare şi va reveni alături de noi, în ceea ce noi numim munca de partid", a declarat primarul general Gabriela Firea.