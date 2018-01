Fostul şef al ANAF, pozat în timp ce juca POKER. "Când ai gambling-ul în sange e clar că..." FOTO

Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook.

"Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa al lui Dragnea.

In cazul in care nu stiati ce face mafia din Cartel cand un om de-al ei e inlaturat de la sefia Fiscului pentru incompetenta dovedita, ce nu mai putea fi ascunsa, va zic eu: l-au pus vicepresedinte la ANAF (coordonator al inspectiei fiscale) iar acum l-au mutat consilier la Curtea de Conturi cu rang de ministru. Adica, sa pazeasca banul public! Sau, cine stie, sa-l "imprumute" ca sa plateasca intrarea in vreun turneu de poker.

Cand ai gambling-ul in sange e clar ca esti competent sa fii mare sef in Romania", a scris Gelu Diaconu.