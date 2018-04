HOROSCOP 24 APRILIE 2018: Ziua de marţi vine cu conflicte şi probleme

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt dificil de gestionat astazi. Cei dragi vor dori lucruri sau servicii scumpe, insa platite mai mult de tine. Stabileste o limita financiara clara si de asemenea pune pe hartie si cheltuielile comune care vor trebui respectate de toata lumea. Pana la urma vei reusi sa inveselesti atmosfera celor dragi si sa-i ademenesti in activitati recreative.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Pentru ca esti preocupat mai mult de treburile gospodaresti sau de problemele membrilor familiei, cu partenerul de viata si cu cei de afaceri, colaboratorii poti ajunge la neplaceri. Ai rabdare si explica-le pe indelete despre ce este vorba, ce intenii ai, asigurandu-i totodata de tot sprijinul tau atunci cand au neovie. Insa, deocamdata ai de rezolvat multe in segmentul domestic.

Citeşte şi HOROSCOP MAI 2018: Zodii care divorţează în această lună

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Multe ganduri iti trec prin minte astazi, insa partea buna este ca astfel vei reusi sa obtii concluzii valoroase vizavi de situatiile in care esti implicat. Dialogurile pot fi frecvente cu persoane din medii diferite. Evita sa-ti incarci sufletul si memoria cu amanuntele vietii altora. Le ai pe ale tale, de care ar fi intelept sa te ocupi discret. Seara rezerva-ti momente pentru o plimbare in aer liber sau pe malul unei ape.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Segmentul financiar iti atrage atentia in mod desoebit. Este vorba despre veniturile tale din activitatea profesionala, care sunt nesatisfacatoare. Fii prudent si cheltuieste strictul necesar! Lasa discutiile cu sefii sau colegii de munca, pe tema salarizarii, pentru urmatoarele zile. Raspunsurile primite pot fi ambigui. Persoana iubita sau copiii te vor ajuta sa treci peste neajunsurile materiale.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Fii dragut astazi cu toata lumea, pentru ca ti se vor intoarce toate cate le transmiti tu celorlalti! Chiar daca starile tale interioare sunt fluctuante si ai senzatia ca exista un complot impotriva ta, in special la locul de munca, ai incredere ca sunt doar fantasme de moment. O dieta usoara, alcatuirea unui program in care sa incluzi activitati de ingrijire corporala sau un dialog cu cineva drag iti vor reda starea de bine.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Este o zi cu stari diverse. De aceea, dozeaza-ti eforturile si fereste-te de activitati sau discutii care te solicita prea mult. Posibil sa te gandesti la un program de analize si consultatii medicale, insa nu sunt motive reale de ingrijorare. Afectiunile de fundal, din cand in cand iti reamintesc de existenta lor, tocmai pentru a intelege cauza spirituala care a dus la manifestarea lor fizica.

Citeşte şi HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU 23-29 APRILIE: Care sunt zodiile care vor întoarce banii cu lopata

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Multe informatii interesante poti afla din conversatiile cu prietenii, insa unele te pot necaji aparent fara motiv. Intuitia iti va transmite clar ca ar fi bine sa te indepartezi definitiv de unele persoane din acest anturaj, chiar daca decamdata nu intelegi de ce. Simplu fapt de a te simti incomod in prezenta unora, de a te deranja tonul vocii sau o remarca banala ar fi bine sa-l iei in calcul.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Interesanta zi in plan socio-profesional. Se pare ca esti sustinut de multa lume, colegi, membrii familiei, prieteni, insa prin atitudinea ta, fara sa-ti dai seama, poti distorsiona imaginea personala cladita cu multa trudă in ochii celorlalti de saptamani incoace. Alege-ti vorbele si gesturile cu grija! Multi te privesc ca pe un model si doresc sa te urmeze mai mult sau mai putin constient.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Sunt favorizate legaturile cu strainatatea si schimbul de informatii vizavi de subiecte deosebite, filozofice. Totusi, starea ta interioara este fluctuanta si astfel este dificil sa ajungi la un consens atat cu tine insuti, cat si cu ceilalti. Evita deciziile majore si implicarea in activitati mentale de anvergura! Seara vizoneaza un spectacol de teatru sau film. Alaturi de cei dragi iti poti gasi echilibrul.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

O zi in care ar fi bine sa te ocupi de achitarea facturilor curente, a texelor restante sau , in functie de situatie, ai avea succes in discutiile cu reprezentantii institutiilor financiare. Datorita sfaturilor unui prieten sau unei persoane din anturajul profesional sunt posibile pierderi de bani sau bunuri. Asa incat, increde-te numai in vocea ta interioara si in experienta ta de viata. Acestea doua te pot ajuta cel mai mult deocamdata.

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Relatiile profesionale sunt tensionate, pentru ca unii sefi te sustin mult de ceva vreme. Exista altii insa, colegi si alte persoane cu functie de raspundere care te vor provoca serios astazi. Chiar daca tu ai toate intentiile bune vizavi de desfasurarea activitatii la locul de munca, nodul in papura isi va face simtita prezenta. Fii prudent, discret si nu folosi acceeasi moneda cand le raspunzi celorlalti.

Citeşte şi HOROSCOP: Cum îţi doreşti să fii iubită în funcţie de zodie

HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Multa treaba ai de facut la serviciu, insa astazi se pare ca va dificil sa o desfasori. Pot aparea neintelegeri in relatiile colegiale, pentru ca fiecare doreste sa faca lucrurile in felul său. Alte motive de gălceavă ar fi o calatorie profesionala in strainatate. Vor dori sa participe unii care au pus umarul mai putin la bunul mers al activitatii profesionale. Evita suprasolicitarea nervoasa, pentru ca sanatatea este precara.