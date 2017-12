Horoscop 31 decembrie 2017. Leii trebuie să pornească pe un alt drum! Află ce rezervă astrele celorlalte zodii

Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017

Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face.

Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment de neatentie nu e deloc asa de grava cum ai tendinta s-o tratezi.

Cu o gluma, cu auto-ironie sau cu o figura de copil naiv poti trece cu brio peste efectele acestui moment de neatentie.

Lumea va rade si va intelege ca nu ai avut nicio intentie negativa atunci cand ai facut prostioara si vei fi repede iertat, totul e sa nu amplifici tu situatia mai mult decat trebuie.

Taur – Horoscop 31 decembrie 2017

Nu prea stii daca este o zi de succes sau una sub asteptari, de parca ai avea parte de ambele fete ale monedei aproape simultan.

Un eveniment care ar fi trebuit sa te propulseze in fata are si conotatii neplacute, de aceea ar fi bine sa nu pornesti la un drum important cu asteptari imense, ca nu cumva deceptia de la final sa fie mai mare.

Profita de sansele excelente care apar, constient in permanenta ca nimic nu ti se ofera pe gratis, ci exista si ceva ascuns in umbra. Un succes are, deci, un pret de platit, dar daca-l accepti, rezultatele vor fi excelente!

Gemeni – Horoscop 31 decembrie 2017

Fii cinstit cu tine insuti si analizeaza mai atent daca esti in stare sa duci mai departe planul inceput si de la anul. Daca ai ajuns intr-un impas, cauta atent unde se afla greseala si recunoaste-o, pentru ca n-are rost sa ascunzi gunoiul sub pres.

Om esti si tu si a gresi e omeneste, deci accepta-ti slabiciunile si limitele asa cum sunt ele, fara a o face pe grozavul. La fel ca orice om mai calci alaturi, mai faci gafe infantile, dar pe care le poti repara imediat.

Primul pas e sa privesti adevarul in fata cu realism, sa nu-l mai respingi cu atata vehementa. Tu ai comis-o, deci recunoaste-ti vina si pune mana pe unelte ca sa redresezi situatia prin forte proprii.

Rac – Horoscop 31 decembrie 2017

Te incearca mania persecutiei, ai impresia ca toata lumea s-a aliat impotriva ta si nimic nu-ti iese. Ceva lipseste, e un gol in sufletul tau care, momentan, nu poate fi inlocuit cu nimic.

Ti-e dor de ceva ce iti inspira candva incredere si siguranta, dar l-ai pierdut sau ti s-a luat pe nedrept si e normal sa suferi.

Nu are rost sa regreti si nici sa vezi in jur doar motivele de nefericire, pentru ca ai putea rata lucruri noi care pot compensa aceasta pierdere, dar daca-l iei pe nu in brate la nesfarsit, e greu de crezut ca poti observa si ceva bun in preajma.

Leu – Horoscop 31 decembrie 2017

Multi au rezerve asupra sensului cam indraznet spre care esti gata sa te avanti, dar nu trebuie sa te compari cu ceilalti.

Multi sunt fricosi, lasi, nesiguri pe ei si te vad si pe tine in aceeasi ipostaza, or tu esti un aventurier pregatit de orice provocare! Nu te gandesti la riscuri, ci esti gata sa dai startul acelui sens nou, convins ca te indrepti spre visul tau cel mare.

Curaj e bine sa ai, asa e, dar nu transforma curtajul intr-o forma de revolta, pentru a le demonstra altora cu orice pret de ce esti tu in stare. Porneste pe drumul cel nou, dar cateva masuri de precautie nu strica: nu exagera cu indrazneala aruncandu-te chiar in gol!

