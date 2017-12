HOROSCOP ANUL NOU 2018: 5 zodii de femei care au mari şanse să-şi întâlnească jumătatea de Revelion

FEMEIA TAUR – Nativele din zodia Taur care nu sunt implicate acum intr-o relatie au toate sansele sa se indragosteasca chiar in ultima noapte din 2017.

Farmecul lor va fi unul debordant. Vor avea suficienta carisma incat sa cada toţi barbaţii la picioarele lor in cea mai speciala noapte a anului.

FEMEIA DIN ZODIA FECIOARA – Nativele zodiei Fecioara vor renaste din propria cenusa la finalul lui 2017. au toate sansele sa iasa in evidenţa si vor scoate de la naftalina toate calitaţile lor pentru a-i cuceri pe ceilalţi.

Aceste femei au carisma, au acel ceva, lipici, magnetism la barbaţi. sunt foarte inteligente si stiu sa se faca placute in orice context.

FEMEIA BALANTA – si femeile nascute in zodia Balanţa sunt puse pe fapte mari in noaptea dintre ani. Nu e deloc exclus sa inceapa o relaţie cu o persoana pe care o stiu de mai multe timp, dar faţa de care nutresc sentimente profunde de curand.

Pot avea loc schimbari fundamentale in viaţa lor sentimentala, schimbari care le vor aduce din nou zambetul pe buze.

FEMEIA SCORPION – Femeile scorpion au magnetism, sunt extrem de axate pe ceea ce vor sa obţina si le iese totul din prima.

sunt misterioase din fire si chiar aceasta e arma lor de seducţie. Pot intalni barbatul ideal in noaptea de Revelion, mai ales ca, din punct de vedere astrologic, aceste femei vor porni cu dreptul in anul 2018.

FEMEIA VARSATOR – O iubire ca in filme se arata si in harta iubirii pentru femeia Varsator. Tot anul l-au cautat pe prinţul din povesti, iar acesta poate aparea in noaptea cea mai importanta dintre ani.

Vor fi extrem de pasionale, de cuceritoare, vor comunica mai mult si mai bine ca niciodata. Cupidon le sare in ajutor.