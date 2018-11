Horoscop Cassandra 26 noiembrie - 2 decembrie 2018: Se anunţă o săptămâna grea, cu cumpene în amor şi probleme băneşti

BERBEC 21.03-20.04: Intarzieri si confuzii, iata cu ce va confruntati in aceste zile. Insa nu totul este negru in jurul dumneavoastra. Soarele apare daca priviti spre cer si va scoate in cale cateva oportunitati legate de studiu.

TAUR 21.04-21.05: Saptamana aceasta veti incheia cu alergatura pentru o proprietate comuna, o asigurare sau o mostenire. S-ar putea chiar sa primiti un dar de bani extrem de consistent sau beneficiati de bogatia altora.

GEMENI 22.05-21.06: Doriti sa va organizati viata intr-un mod eficient, asa ca va restrictionati un pic distractiile si va apucati de treaba. Acest lucru va imbunatati parteneriatele si prieteniile apropiate. Este posibila chiar o cerere in casatorie. Spuneti „da" doar daca simtiti cu inima.

RAC 22.06-21.07: Va bucurati de distractii la domiciliu si vreti sa redecorati casa. Poate faceti cateva schimbari ale mobilei prin casa sau rearanjati florile. Oricum, aveti o imaginatie de invidiat. In weekend, atentie la excesele alimentare.

LEU 22.07-22.08: Accentul se mentine pe casa, familie si viata privata. Multi dintre dumneavoastra se vor implica in problemele copiilor mai mult ca de obicei. Sunteti optimisti si relatia cu persoana iubita merge struna.

FECIOARA 23.08-22.09: Din fericire, situatia financiara arata destul de bine. Puteti castiga acum mai mult, chiar daca si cheltuielile cresc. Limitati-va poftele si opriti-va doar la lucrurile care va trebuiesc. In scurt timp aveti oportunitatea sa va mutati intr-o alta locuinta mai buna si mai spatioasa. Profitati!

BALANTA 23.09-22.10: Inca este un moment bun sa va reinnoiti garderoba, mai ales daca v-ati ales din rafturi cate ceva. O veste buna vine in weekend, cand un apropiat va lamureste ca lumea din jurul dumneavoastra e mai generoasa, mai inteleapta si mai toleranta.

SCORPION 23.10-21.11: Stirile cu adevarat fabuloase sunt ca in aceste zile Jupiter va poate ajuta sa castigati mai multi bani si sa deveniti mai bogati. In viitorul apropiat se va lega o prietenie stransa cu o noua cunostinta si, cine stie, poate relatia se va transforma in una de dragoste.

SAGETATOR 22.11-21.12: Jupiter a intrat in semnul dumneavoastra si va ramane aici un an, asa ca a marcat inceputul unui ciclu de schimbari personale. Atrageti asupra dumneavoastra resurse, iar viata va deveni cu muuuuult mai fericita.

CAPRICORN 22.12-19.01: Venus este in partea de sus a graficului si va atrage oameni importanti pentru dumneavoastra. Intre timp va va preocupa sa va extindeti orizonturile si pentru asta va apucati de studiu. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Cativa prieteni din trecut revin in viata dumneavoastra si va imbunatatiti tonusul. Aveti chef de distractii, de discutii si va terminati cateva proiecte incepute si abandonate.

PESTI 19.02-20.03: Incepeti un adevarat tur pentru a descoperi cat mai multe despre lumea dumneavoastra. Trebuie sa stiti cat mai mult pentru a afla pana unde puteti ajunge. Vestea buna este ca Jupiter se afla in varful diagramei si aveti posibilitatea de a va pune numele in lumina.