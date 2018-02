Horoscop zilnic SUCCES pentru DUMINICĂ 18 februarie 2018. Ce îţi atrage azi SUCCESUL în funcţie de zodie

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fara contraziceri

Nu poti schimba conceptiile nimanui despre politica sau religie, asa ca inceteaza sa mai incerci. Daca discuti cu oameni ce au credinte diferite de ale tale, ramai pe subiecte lipsite de controverse. Poti descoperi ca va plac aceleasi filme, artisti sau muzicieni. Chiar daca nu aveti nimic in comun, tot poti gasi o forma de relatie fara certuri. Este vorba de a manifesta respect fata de dreptul fiecaruia de a fi propria persoana. Lumea ar fi un loc plictisitor daca toata lumea ar avea convingeri identice. Deschide-ti mintea si asteapta-te ca succesul sa intre in viata ta.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Curaj pentru finante separate

Esti obosit de discutiile despre bani dintr-un buget comun cu cineva, acestea ti-au secatuit energia. Foloseste aceasta stare ca sa devii mai independent. Asta poate insemna orice de la a-ti deschide propriul cont bancar, la a avea un job mai bun sau de a iesi dintr-o relatie toxica. Ai muncit din greu mereu. Este firesc sa te enerveze ca cineva sa cheltuie banii pe teme frivole si fara importanta. Nu ai de ce sa te simti obligat sa suporti stilul de viata al cuiva daca asta inseamna sa intri la datorii. Foloseste-ti curajul ca sa faci ce e mai bine pentru tine. Doar asa te indrepti spre succes.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Schimba ce nu iti convine

Daca tachinezi si sacai un bun prieten sau partenerul, sa stii ca nu o sa ii schimbi comportamentul. Daca te-ai saturat de monotonie, fa tu prima miscare spre un aer de schimbare. Ai obosit de atatea obligatii casnice? Lasa-le deoparte si fa o schimbare, mergi undeva sa te aerisesti. Ti se vorbeste cu lipsa de respect? Nu mai raspunde la aceste comentarii si spune-ti tu afirmatii pozitive. Partenerul tau are o problema de dependenta de ceva? Sustine-l cu tehnici de a schimba ceva. In concluzie, ai mai multa putere decat crezi. Actioneaza diferit si doar asa vei avea parte de succes.

Horoscop zilnic. RAC (22 iunie – 23 iulie)

La o parte cu sabotorii

Esti satul sa faci pe salvatorul pentru o cunostinta lenesa. Rezista tentatiei de a-l mustra in public. Tu vei aparea drept agresor iar el o biata victima, ca o floricica nevinovata. Mai bine iesi cu persoana asta la o cafea. Explica-i faptul ca felul in care se poarta si actioneaza iti afecteaza si tie performanta, poate chiar nu isi da seama de asta. Da-i exemple concrete cum atitudinea lui a generat anumite probleme. Daca tot ramane indiferent, actioneaza altfel. Fie te separi, fie spui situatia celor in masura sa schimbe ceva intre voi, superiorilor. Poti avea succes doar daca inlaturi persoanele sabotoare si piedicile din munca ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.