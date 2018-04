HOROSCOP: Zodiile de femei invidiate de toată lumea

Descopera in continuare daca esti una dintre femeile si frumoase, si destepte:

Capricorn

Femeia nascuta in aceasta zodie este de o inteligenta sclipitoare. Iar asta se vede. Are o cultura generala bogata si este insetata de cunoastere. Gaseste cel mai rapid solutii pentru orice problema si reuseste sa impresioneze nu doar cu discutiile destepte pe care le poarta, ci si cu prezenta ei eleganta, desavarsita. Si asta intrucat are grija intotdeauna cum se afisaza in public, e feminina si delicata. Este genul de femeie care reuseste sa imbine armonios forta intelectuala cu inteligenta, fiind invidiata de toata lumea.

Sagetator

Femeia Sagetator e naturala, e spontana, e vesela si are o eleganta provenita dintr-o forta neimblanzita. Arata bine din cap pana-n picioare si nu face mare lucru pentru asta. Multe femei din jur isi doresc sa aiba trasaturi fizice ca ale ei, insa de nivelul sau de inteligenta putini se pot apropia. E agera la minte, are o istetime rar intalnita. Ideile ei curg pe banda rulanta si gaseste solutii acolo unde altii nu vad nicio iesire. Si nu doar ca este desteapta, dar este si feminina si emana o senzualitate pura.

