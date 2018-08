Iulia Albu, despre prima ei experienţă sexuală: "Eu nu eram obişnuită cu bărbaţii"

"Părinţii mei nu au fost niciodată de acord cu căsătoria noastră, pentru că e o diferenţă de 20 de ani între mine şi Mihai. Şi, sincer, nu ştiu ce părinte ar putea să-şi dorească acest lucru. Nici eu nu mi-am închipuit o secundă că aşa va fi. Însă nu poţi să-ţi alegi un soţ, să-l programezi, să-ţi faci o lista şi apoi să-l iei", spunea fashion-editorul.

"A fost ceva din prima clipă. Dar eu nu eram obişnuită cu bărbaţii, a fost primul din viaţa mea. Eu mi-am promis mie că nu voi face acest pas decât cu un bărbat pe care îl voi iubi foarte mult. Este important pentru o femeie să-şi calculeze foarte bine paşii şi să nu cadă în mirajul acela, mai ales în vârsta adolescenţei, când ai senzaţia că te îndrăgosteşti de trei ori pe zi.

Cred că părinţii au şi ei un rol foarte important. Ar trebui aşteptat destul de mult până la acest pas, pentru că e foarte greu să dai timpul înapoi. Pentru bărbaţi e recomandat să aibă cât mai multe femei. În schimb, pentru femei e ruşinos să aibă mai mulţi parteneri sexuali", afirma vedeta.

Iulia Albu ar fi avut o relaţie cu Cristi Borcea, conform speculaţiilor din tabloide, iar acum a vorbit pentru prima data despre presupusa idilă cu fostul finanţator de la Dinamo.

Cristi Borcea a botezat, alături de Mihaela, copilul Iuliei Albu, dar nimeni nu ştie că fostul acţionar de la Dinamo şi-a fi dorit mai mult de la aceasta. Fashion-editorul a dezvaluit ca a existat ceva, dar nu vrea sa intre în detalii.

"Eu prefer sa nu vorbesc de acest subiect. Evident ca au existat niste lucruri care m-au facut pe mine sa ma distantez de ei. Totusi, spre norocul meu, am avut si alta pereche de nasi, asa ca Mikaela are niste parinti spirituali. Cristi si Mihaela au fost clientii tatalui meu de foarte mult timp si erau prieteni comuni pentru mine si Mihai. Intr-adevar, a existat ceva acolo, dar nu vreau sa intru in detalii pentru ca nu imi place. Au fost niste lucruri care in mod cert s-au intamplat. Mie imi plac alt tip de barbati, culti, eleganti. Eu cred ca tine de verticalitatea fiecaruia sa intrerupa anumite legaturi atunci cand lucrurile depasesc o anumita granita. Au existat niste lucruri care m-au indepartat foarte mult de ei, si de el si de Mihaela. Oricum, e bine ca si-au dorit altele", a spus Iulia Albu.