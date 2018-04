Lidia Fecioru te învaţă cum să scapi de pietrele la rinichi pe cale naturală

Remediul recomandat de cunoscutul psihoterapeut ajuta la eliminarea toxinelor in doar cateva zile.

„Aveti nevoie de 2 kilograme de ceapa si 2 de zahar. Se fierbe ceapa impreuna cu zaharul, ca o dulceata, pana cand ajunge la culoarea chihlimbarului.

Citeşte şi Lidia Fecioru a trecut printr-o operaţie cumplită. Primele declaraţii ale bioenergoterapeutului

Se ia din aceasta dulceata cu 30 de minute inainte de fiecare masa. In 4 zile se sfarama pietrele si vor fi eliminate pe cale naturala", a declarat Lidia Fecioru intr-o emisiune TV.

Cum poti preveni aparitia pietrelor la rinichi

Cresterea aportului de lichide este esentiala in prevenirea formarii pietrelor urinare. Se recomanda sa beti cantitati adecvate de apa, aproximativ 8-10 pahare de apa, pentru a mentine urina galben deschis sau limpede ca apa. Consumand un pahar suplimentar de apa pe zi, de asemenea, ajuta la cresterea treptata a cantitatii de apa pe care o consumati. In timp ce cresterea consumului de lichide ajuta la prevenirea formarii de pietre la rinichi, persoanele cu afectiuni cardiace, renale sau hepatice si care necesita restrictii in ceea ce priveste fluidul, ar trebui sa se consulte cu medicul inainte de a creste cantitatea de lichide care trebuie consumate.

In afara de aportul de lichide, dieta joaca, de asemenea, un rol-cheie in prevenirea pietrelor la rinichi. Potrivit Clinicii Mayo, nu ar trebui sa consumati alimente bogate in sare si oxalat, deoarece acestea contribuie la formarea de pietre urinare. Alimentele bogate in calciu pot fi consumate; cu toate acestea, ar trebui sa fiti precauti cu administrarea suplimentelor de calciu, deoarece acestea au fost asociate cu risc crescut de formare a pietrelor rinichilor.

In general, pietrele la rinichi se formeaza din cauza nisipului acumulat in tractul urinar si cauzeaza probleme daca raman nerezolvate. Astfel, este important sa va adaptati aportul de lichide si planul de dieta pentru a preveni problema. De asemenea, coordonarea cu medicul este necesara in gestionarea afectiunii.