LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 APRILIE 2018, numere LOTO 15.04.2018: cel mai mare premiu din istorie la Joker

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 APRILIE 2018:

LOTO 6 DIN 49:

LOTO 5 DIN 40:

NOROC:

SUPER NOROC:

NOROC PLUS:

JOKER:

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 227.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane lei (peste 262.300 de euro).

La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,5 milioane lei (aproximativ 4,2 milioane de euro).

În cazul în care s-ar câștiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI ÎN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 227.300 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,22 milioane lei (peste 262.300 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de peste 769.600 de lei (peste 165.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 119.200 de lei (peste 25.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 304.500 de lei (peste 65.300 de euro).