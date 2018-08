LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 9 AUGUST, numere loto 9.08.2018, conform loto.ro

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 9 AUGUST. La tragerile de duminică, 5 august, 2018, Loteria Română a acordat 18.686 câştiguri în valoare totală de 925.421,34 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 426.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 647.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro).

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza un report de peste 1,15 milioane lei (peste 249.400 de euro), iar la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 777.300 de lei (peste 168.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 278.600 de lei (peste 60.200 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 80.000 de lei (aproximativ 17.300 de euro).

LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de joi, 9 august, 2018

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus