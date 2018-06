Ludovic Orban, despre revocarea şefei DNA. Ce spune despre Klaus Iohannis

Ludovic Orban, preşedintele PNL, s-a declarat convins că şeful statului va lea deciziile cele mai bune pentru România.

"PNL este alături de preşedintele României. Suntem convinşi că preşedintele va lua deciziile cele mai bune pentru România. Am spus din capul locului că nu există nicio prevedere constituţională prin care CCR, de fapt o majoritate politică din CCR să poată să-i dea un ordin preşedintelui. Preşedintele este deţinătorul de putere cel mai legitim din România, care are în spate jumătate plus unu din voturile cetăţenilor şi nu poate fi, conform Constituţiei, forţat să facă sau să nu facă nimic. Decizia, din punctul meu de vedere, nu îi este opozabilă. Curtea nu poate să forţeze preşedintele să facă nimic", a declarat Ludovic Orban.

Tudorel Toader afirmă că "orice decizie CCR produce efecte juridice"

Întrebat dacă PNL va manifesta aceeaşi susţinere faţă de preşedinte şi în cazul în care va lua o decizie conformă cu decizia CCR, Ludovic Orban a replicat: "Să lăsăm timpul să curgă. Preşedintele va anunţa public după publicarea motivării. Să nu le dăm idei. (...) Să-i lăsăm să facă motivarea şi apoi vom anunţa public ce facem".

Curtea Constituţională a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

CCR arată că, pentru soluţionarea acestui conflict, preşedintele urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că preşedintele va trebui să semneze decretul de revocare din funcţie a şefei DNA în momentul în care decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial.