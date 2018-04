Mii de date despre pacienţi au fost furate din mai multe spitale

O asociaţie responsabilă pentru spitale, cele mai multe din Renania, şi-a informat membrii într-o scrisoare la mijlocul lunii aprilie despre un "posibil furt", scrie luni Bild, citând scrisoarea.



Asociaţia a fost informată anonim pe 11 aprilie că platforma de internet medileaks.cc deţine date sensibile de la peste 300 de spitale la nivel naţional din ultimii 10 ani.



Potrivit scrisorii citând informaţii furnizate de operator, "care nu şi-a dezvăluit identitatea şi care a înregistrat domeniul internet în Insulele Cocos", acesta deţine mai mult de o treime din datele sensibile pe care spitalele au fost obligate să le adune în ultimii 10 ani.

Insulele Cocos sunt un teritoriu extern australian la jumătatea distanţei dintre acest continent şi Sri Lanka. În plus faţă de datele financiare şi personale, date mai sensibile precum vârsta, sexul şi codul poştal ar putea fi de asemenea afectate.



"O notificare a fost transmisă procurorului public. Potrivit conţinutului notificării, datele au dispărut. Ce date au fost furate se investighează", scrie ziarul, citând un purtător de cuvânt al procurorului public din Köln.



Asociaţia spitalelor a declarat că "experţi IT de la firma Ernst & Young" au fost însărcinaţi cu clarificarea cazului. Un purtător de cuvânt al Asociaţiei Spitalelor din Renania a confirmat pentru ziar autenticitatea scrisorii.