Ministrul sud-coreean de Externe: Kim Jong-Un şi-a dat cuvântul pentru denuclearizare

"Semnificaţia cuvântului său este destul de importantă, în sensul că este pentru prima dată când aceste cuvinte au venit direct din partea liderului suprem nord-coreean. Cred că acest aspect este important nu numai pentru Statele Unite, ci şi pentru Coreea de Sud. Cred că vom discuta aspecte-cheie de securitate, inclusiv problema denuclearizării. Vorbim despre un angajament istoric, în condiţiile în care liderul nord-coreean va veni la sud de zona demilitarizată, pentru cel de-al treilea summit inter-coreean. Precedentele două au avut loc la Phenian. Deci faptul în sine că [Kim Jong-Un] este dispus să vină spre sud este extrem de semnificativ", a spus Kang într-un interviu pentru postul de televiziune CBS.

Şefa diplomaţiei de la Seul susţine că majoritatea comunităţii internaţionale a fost surprinsă de faptul că preşedintele american Donald Trump a acceptat foarte repede să aibă o întrevedere cu liderul de la Phenian.

"Cred că liderul nord-coreean va avea nevoie de ceva timp, având în vedere promptitudinea cu care preşedintele Trump a acceptat invitaţia la discuţii. Cred că am fost cu toţii surprinşi de rapiditatea acestei decizii. Consider că a fost o decizie extrem de curajoasă din partea preşedintelui Trump. Cred că liderul nord-coreean examinează acum situaţia. Noi îi oferim timpul de care are nevoie înainte de a transmite mesaje publice", a mai spus Kang Kyung-Wha.