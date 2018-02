Modele de subiecte matematică Evaluare Naţională. Programa pentru examenul de matematică. Regulamentul de examen

Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la matematica, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie.

Modele de subiecte matematica Evaluare Nationala. Testele sunt elaborare in conformitate cu programa la aceasta materie, programa care a ramas neschimbata din anul scolar 2014-2015.

Clasa a V-a

Numere naturale

1. Scrierea si citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea si ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare

2. Adunarea numerelor naturale; proprietati.Scaderea numerelor natural

3. Inmultirea numerelor naturale; proprietati. Factor comun. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantezelor

4. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural; compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent

5. Impartirea, cu rest zero, a numerelor natural când impartitorul are mai mult de o cifra

6. Impartirea cu rest a numerelor natural

7. Ordinea efectuarii operatiilor

8. Notiunea de divizor; notiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5

9. Media aritmetica a doua numere naturale, cu rezultat numar natural

10. Ecuatii si inecuatii in multimea numerelor naturale

11. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor si al inecuatiilor si probleme de organizare a datelor

Multimi

1. Multimi: descriere si notatii; element, relatia dintre element si multime (relatia de apartenenta)

2. Relatia intre doua multimi (relatia de incluziune); submultime

3. Multimile N si N*

4. Operatii cu multimi: intersectie, reuniune, diferenta

5. Exemple de multimi finite; exemple de multimi infinite

