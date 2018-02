Momente de panică pentru Dana Rogoz. Vedeta şi-a pierdut băieţelul

Într-un moment de neatenţie, Vlăduţ a dispărut de lângă mama sa. Dana Rogoz a scris pe blogul său cum l-a pierdut pe fiul ei, într-un loc aglomerat, şi a descris clipele de teroare prin care a trecut.

”L-am pierdut pe Vlad timp de câteva minute când avea vreo 2 ani jumate(...)Vlad era extrem de entuziasmat de noul spatiu, asa ca îşi activase modul “explorare” şi mişuna de colo – colo. După nici 10 secunde de linişte îl aud pe Radu întrebându-mă: “Dar unde e Vlad?”(...) Maşinile care treceau liniştite pe bulevard îmi lăsau dâre reci pe şira spinării. (...) La un moment dat am auzit o voce de copil care fredona ceva, de undeva din depărtare. Vlad întotdeauna când e relaxat şi fericit cântă (...) Am urcat până la etajul 1, apoi până la 2, la 3 şi am ajuns la etajul 4. Ultimul. Stătea cu fundul pe scări şi cânta. S-a uitat la mine şi mi-a zis: “Ce te-ai speriat aşa? Stăteam puţin singur”, povesteşte pe blog Dana Rogoz.

Vlăduţ o însoţeşte peste tot pe Dana Rogoz. Vedeta postează pe reţelele de socializare filmuţele şi fotografii prin care arată relaţia specială pe care o are cu fiul său.

