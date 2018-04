Olguţa Vasilescu, despre întâlnirea cu Iohannis: Cred că acel comunicat a fost scris înainte de întrevederea respectivă

"Cred că acest comunicat a fost scris înainte de întâlnire, pentru că la discuţie preşedintele a părut să fie de acord cu noi. Înţeleg următorul lucru (din comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale - n.r.), că nu mai trebuie să avem majorări salariale şi de pensii pentru că asta înseamnă că nu mai avem deficit. Am făcut majorări la pensii şi salarii şi am reuşit să rămânem sub ţinta de deficit, 2,9% a fost anul trecut. Nu s-ar putea discuta despre o creştere a inflaţiei din cauza unei proaste gestionări. Dacă dl Iohannis doreşte să rezolve problemele ţării, ar trebui să aibă o discuţie cu BNR. Cred că BNR poate să ţină inflaţia sub control, dacă aplică anumite măsuri, pentru că Guvernul şi-a respectat planul de guvernare, deficitul sub 3%", a afirmat ministrul Muncii la România Tv.

Ea a precizat că au fost discuţii, în cadrul întâlnirii cu Iohannis şi despre predictabilitatea legii salarizării şi că i-a oferit explicaţii preşedintelui pe această temă.

"În ceea ce priveşte predicatabilitatea legii, pentru că şoferul de la Mininisterul Muncii avea un salariu diferit de cel de la MAI, etc. Ori, odată prin aplicarea acestei legi, va însemna egalarea nivelului de salarii. Se păstrează şi principiul egalităţii că toţi vor fi plătiţi la fel şi mai ales principiul predictibilităţii pentru că acolo se spune suma foarte clară peste care nu se poate trece", a explicat Vasilescu.

Ministrul Muncii a mai spus că şeful statului şi-a exprimat îngrijorarea că ar putea scădea veniturile salariale şi în legătură cu corecţiile la Legea pensiilor.

"Apoi au fost discuţii vis a vis de salarii sau venituri care ar scădea. I-am explicat clar preşedintelui şi i-am pus pe masă un dosar cu mii de fluturaşi din care reieşe creşterea a 90% din veniturilor bugetarilor. De exemplu, în 2016 a fost un total cheltuieli pentru bugetari de 58 miliarde, iar în 2017, în jur de 70 şi ceva de miliarde şi, în 2018, la 80 de miliarde. Sigur că preşedintele şi-a manifestat îngrijorarea ca să nu se mai facă corecţii pe legea de pensii şi aici am fost de acord. Până în 2022 va fi echilibrat perfect sistemul şi din 2019 până în 2022 se va creşte cu 50% diferenţă. Legea, chiar şi după amendamentele din Parlament, rămâne în continuare echilibrată şi credem că nu există nicio încălcare a legii", a completat Lia Olguţa Vasilescu.

Nu în ultimul rând, ministrul Muncii a anunţat că instituţia pe care o conduce este în discuţii cu pensionarii şi cu profesori în dreptul muncii pe subiectul Legii pensiilor.

"Suntem în discuţii cu pensionarii şi profesori universitari de dreptul muncii care au capacitatea să vadă această lege, că facem calcule pe mai multe pensii. Am calculat câteva mii de pensii până la această dată pe formulele pe care le avem în vedere, iar când vom fi gata cu această lege, o vom introduce în dezbaterea publică", a completat Vasilescu.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, la întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, un avertisment pentru Executiv, susţinând că legea salarizării se află în contradicţie cu principiile egalităţii şi predictibilităţii, anunţă Administraţia Prezidenţială.

"Preşedintele României a atenţionat Guvernul că, după primele 3 luni de aplicare, efectele noii legislaţii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice arată că Legea se află în contradicţie cu principiile egalităţii şi predictibilităţii de la care a emanat, în condiţiile în care s-a intervenit cu excepţii punctuale pentru diferite categorii de personal, ceea ce anulează inclusiv caracterul unitar al intenţiei legislative", transmite Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Parlament, că este ”un pic uimită” de comunicatul Preşedinţiei de la întâlnirea de la Cotroceni, afirmând că ”lucrurile nu au stat aşa cum este în comunicat” şi cerând preşedintelui Klaus Iohannis să publice stenogramele întâlnirii.

“Sincer, sunt un pic uimită. Am văzut comunicatul domnului preşedinte, eu sunt uimită de acel comunicat, dar nu vreau să fim în postura de a crede ceea ce a scris domnul preşedinte în comunicat sau ceea ce spun eu. Cred că cel mai bine ar fi ca domnul preşedinte să arate stenogramele întâlnirii şi atunci ne-am edifica toţi. Eu nu pot să îmi permit să spun despre cineva că minte, dar lucrurile nu au stat aşa cum este în comunicat”, a spus Viorica Dăncilă.