Partide de sex de care orice cuplu are nevoie, recomandate de sexologi

Iata 6 partide de sex de care orice cuplu are nevoie, in opinia unor consilieri sexologi.

Partida de sex prelungita

Experientele sexuale in care partenerii isi acorda foarte multa atentie unul celuilalt, in care se dezmiarda, se mangaie, isi soptesc vorbe sexy pot fi extreme de incitante. "Nu te grabi sa ai orgasm. Pur si simplu explorati-va reciproc fiecare centimetru patrat de corp, savurand timpul petrecut impreuna. Nu numai ca finalul va fi exploziv, insa se va crea si o puternica legatura emotionala intre voi, care va aduce incredere si securitate in cuplu. Iar acest lucru creste deopotriva sentimentul de intimitate care genereaza noi dorinte sexuale", explica Deb Levine, sexolog, autorul mai multor lucrari de specialitate publicate in American Journal of Public Health, Journal of Sexuality Research and Social Policy.

Partida de sex rapida

Partida rapida de sex este ca un cutremur: iti ridica adrenalina, se termina repede si te lasa cu genunchii inmuiati. Mai mult, partidele rapide de sex sunt un semn al dorintei profunde pe care o ai pentru partener. "Dupa o zi stresanta, o partida de sex "furioasa si iute" poate fi eliberatoare. Atunci cand te simti excitat, nici nu mai e nevoie sa-ti dai toate hainele jos. Doar descoperi ce trebuie descoperit si te bucuri de moment", spune dr. William Fitzgerald, terapeut sexual in San Jose, California.

Partida de sex... la vedere

S-ar putea sa te gandesti ca este mai usor sa vorbesti in fata a 500 de oameni decat sa te masturbezi in fata sotului, insa se pare ca acest lucru ar fi implinirea uneia dintre fanteziile barbatilor. Cel putin asa sustine un grup de cercetatori care a realizat un sondaj in randul barbatilor pentru a vedea cat de mult le place acestora sa traga cu ochiul. Privitul nevestei in timp ce se masturbeaza s-a aflat in top 10 fantezii sexuale ale tuturor barbatilor participanti la studiu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.