PNL, despre declaraţiile lui Teodorovici privind reducerea dependenţei economice a României faţă de piaţa UE: Sunt revoltătoare

"Considerăm revoltătoare declaraţiile ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, cu privire la reducerea dependenţei economice a României faţă de piaţa unică europeană", a transmis PNL printr-un comunicat de presă.



Liberalii susţin că Teodorovici, în prima întâlnire a Comisiei Naţionale pentru trecerea la zona euro, "a devoalat o abordare anti-europeană".



"În condiţiile primei reuniuni a Comisiei Naţionale pentru trecerea la zona euro, actualul ministru de Finanţe a devoalat o abordare anti-europeană, atribuind într-un mod îngust eşecul actualei guvernări faptului că România ar avea o dependenţă prea mare de importurile din spaţiul european, găsind astfel cauza inflaţiei", subliniază PNL.

Citeşte şi: Eugen Teodorovici: Nu cred că urmează o criză economică



PNL îi atrage atenţia ministrului "să nu se joace cu focul" şi susţine că nivelul ridicat al inflaţiei este cauzat de guvernarea PSD-ALDE.



"Îi atragem atenţia domnului Teodorovici să nu se joace cu focul! Inflaţia din România este opera exclusivă a guvernării incompetente a PSD-ALDE, întrucât piaţa internă nu a făcut faţă consumului stimulat în mod iresponsabil. Problema inflaţiei nu stă în posibilitatea importurilor realizate din spaţiul UE, ci în lipsa de investiţii şi de competitivitate internă a României în sprijinul cărora PSD-ALDE nu face nimic", se mai arată în comunicat.



De asemenea, PNL spune că abordarea acestuia este incompatibilă cu aderarea României la Euro.



"Aderarea României la moneda Euro înseamnă finalizarea procesului de integrare în Uniunea Europeană şi în piaţa comună, iar abordarea domnului Teodorovici este total incompatibilă cu acest obiectiv naţional. Totodată, îl informăm pe actualul ministru de Finanţe, întrucât se pare că nu cunoaşte principiile Uniunii Europene, că un stat membru nu poate institui blocade economice altor state UE decât dacă doreşte să se izoleze şi să se îndepărteze de spaţiul european",precizează liberalii.



PNL îi solicită premierului Viorica Dăncilă "să se delimiteze în mod foarte clar de afirmaţiile ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, iar dumnealui să se preocupe în primul rând de creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat şi de reducere a evaziunii fiscale – acestea sunt problemele grave, actuale" şi afirmă că, în caz contrar, întregul demers referitor la aderarea României la Euro nu este altceva decât "o butaforie menită să inducă în eroare opinia publică".



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi seară, la Antena 3, că România nu este în situaţia de a fi afectată de o criză economică, dar este important ca investiţiile să fie stimulate şi ca România să-şi reducă dependenţa de Uniunea Europeană (UE), iar Comisia Europeană (CE) trebuie să vegheze la modul în care concurează între ele statele membre.



”Eu în 2009 am spus că acea criză am creat-o noi, ca ţară. Nu eram în situaţia de a fi aşa afectaţi la nivel economic dacă nu ar fi fost luate măsurile acelea stupide, de tăieri de venituri şi nu numai. Eu nu cred că România e într-o astfel de situaţie, nu cred că urmează o astfel de situaţie. Că, la nivel internaţional, pot apărea variaţii, este inevitabil. Ideea e ca noi, ca economie, să ne consolidăm, să dăm drumul cu adevărat la investiţii publice şi să atragem investiţii private, astfel încât România să nu mai aibă acea dependenţă de spaţiul Uniunii Europene”, a spus ministrul, la Antena 3.



Teodorovici consideră că CE trebuie să vegheze la modul în care statele europene concurează între ele.



”Noi ne canibalizăm ca state, în Europa, în loc să ne completăm reciproc. O să explic oficialilor europeni că îmi doresc pentru România ceea ce îşi doresc pentru ţările lor. (...) O să luăm fiecare produs şi o să analizăm din ce cauze avem deficite comerciale”, a mai spus Teodorovici.



Ministrul consideră că inflaţia va scădea până la finalul acestui an.



"Probabil că va mai creşte foarte puţin, apoi o va lua în jos. Acum suntem undeva la 5%, până la sfârşitul anului vom fi la 3,1%, aşa cum am estimat", a afirmat Teodorovici.