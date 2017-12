Ponturi să nu-ţi fie rău după petrecerea de Revelion

Iata cateva ponturi ca sa nu-ti fie rau dupa petrecerea de Revelion.

Ponturi bautura

Cateva pahare in plus te pot trimite direct la camera de garda si multa lume subestimeaza efectul alcoolului asupra mintii si corpului, mai ales pentru cineva care nu este obisnuit sa bea in mod curent. Asa ca, daca nu vrei sa imbratisezi vasul toaletei in prima zi a anului sau, mai rau, sa ajungi la spital, fii atent la urmatoarele aspecte:

– respecta-ti limitele: Atunci cand iti cunosti limitele si le respecti, este putin probabil sa dai pe gat pahar dupa pahar dupa fiecare ciocnire de noroc cu prietenii. In plus, la petrecere te poti aseza in grupul celor care obisnuiesc sa bea mai putin astfel incat sa nu fii luat de val.

– mananca inainte, in timpul si dupa consumul de alcool: Este demonstrat stiintific faptul ca atunci cand mananci inainte sa bei, scade riscul de a te intoxica cu alcool. In plus, mancarea impiedica infiltrarea rapida a alcolului in sange.

– nu bea de dragul de a bea: Sa bei responsabil inseamna sa bei doar atunci cand vrei, nu cand prietenii te invita sa mai dai peste cap un pahar de votca cu portocale. De asemenea, ia in calcul alternarea bauturilor alcoolice cu cele nonalcoolice.

– incet, dar sigur: Ai observat ca paharul cu apa poate sta plin cu orele? Ai grija sa fie asa si cu paharul de alcool. Si asta nu inseamna sa-l umpli de fiecare data cand se goleste, ci sa bei rar din el.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO