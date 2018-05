Riscurile somnului limitat şi excesiv

Iată care sunt riscurile somnului limitat și excesiv:

Creșterea inflamației

Există o multitudine de cauze ale inflamației în organism, și anume bolile cronice care limitează răspunsul imun al organismului. Cu toate acestea, un alt vinovat major este somnul excesiv. A fost demonstrat faptul că odihna - mai mult de nouă ore - crește markerii CRP (Proteina C reactivă) și IL-6 (interleukina 6 - moleculă secretată de limfocite), ambii conducând la inflamație, potrivit unui studiu apărut în Jurnalul American de Epidemiologie. În plus, somnul excesiv provoacă producerea de cortizol suplimentar, hormonul de stres care afectează sănătatea generală.

Dificultate în a adormi

La fel ca oboseala extremă pe care o simți după ce ai călătorit în țări cu fus orar diferit, poți experimenta o dificultate în a adormi când dormi cu mai mult de 30 de minute decât normalul. „Este poarte posibil să te confrunți cu tulburări de somn, dar cel mai frecventă în această situație este dificultatea de a dormi în noaptea de duminică spre luni și chiar de a te trezi a doua zi", spune psihologul Michael Breus, autorul cărții Good Night: The Sleep Doctor's 4-Week Program to Better Sleep and Better Health.

Citeşte şi Cum previi starea de anxietate noaptea

Stări de somnolență în timpul zilei

În momentul în care dormi prea mult sau prea puțin, s-ar putea să simți o stare de somnolență, notează Fundația National Sleep. Un studiu recent a arătat că, în timp ce odihna de 6 sau mai puține ore de somn pe noapte, au fost asociate cu stare de somnolență severă în timpul zilei, prin aceeași fază trec și cei care dorm mai mult de 10 ore. Ei ajung să simtă nevoia de mai multă odihnă, evaluând calitatea somnului ca fiind insuficientă.

Dureri de cap intense

Multe persoane nu știu că somnul excesiv poate declanșa migrene și dureri de cap. Tulburările de somn, inclusiv insomnia, sunt comune printre cei care suferă de dureri de cap și somnul este un factor de risc puternic și modificabil pentru durerea resimțită. Mai mult, persoanele care se confruntă cu apnee de somn se plâng des de durere de cap sau migrenă.

Trucuri pentru un somn liniştit