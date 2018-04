ROMANII AU TALENT: S-a decis cine merge mai departe. Vot emoţional VIDEO

Cea de-a opta editie a sezonului 8 Romanii au talent a fost lider de audienta pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 11.7 puncte de rating si 32.9% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obtinut 4.5 puncte de rating si 12.6% share.

Pe intreaga durata de difuzare, la nivel national, peste 2.3 milioane de telespectatori au urmarit spectacolul Romanii au talent, iar in minutul de maxima audienta de la 22:18, aproape 3.1 milioane de romani au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.

Sensibilitate, energie si efervescenta

Concurentii au renuntat la inhibitii si la timiditate si au urcat aseara pe scena Romanii au talent pentru a bucura publicul, dar si cu intentia de a-si face cunoscute aptitudinile. A fost o sarbatoare a talentului, iar telespectatorii au avut parte de un show in care s-au putut regasi cu usurinta, momentele prezentate trecand cu rapiditate prin mai multe stari si registre. Chiar daca juratii au devenit din ce in ce mai pretentiosi, nu au fost putini cei care i-au impresionat vineri, romanii demonstrand inca o data ca au talentul in sange, ca stiu sa zambeasca si ca nu renunta la visurile lor, oricat de greu le-ar fi.

Show-ul a inceput in forta, cu un dans folcloric stilizat, prezentat de 13 baieti si fete plini de energie, care au umplut scena cu frumusete, optimism si pasiune. Dupa acest moment, reprezentatii de rock experimental, acrobatii si streetworkout, balet, stand-up comedy, jonglerie, dans contemporan, pian, improvizatie, dans stil vogue si canto au incantat publicul si au facut sala sa vibreze. La finalul unei seri in care emotia, energia si forta s-au imbinat perfect, K-boom, 7 Klase, Corul Parohiei Iresti, Raoul Sipos, Tiberiu Popovici, Cristina Tiprig si Constantin Tcaci, Kinetics, Corul Seniorii Omeniei, Cristian Roman, Nicolai Curnic si Sonia Orta Rosa, Victor Miron, Marco Rahme, B.E.A.R, Alexandru Covaci, La Vogue, Ciprian Costin, George Pintilii si Lacramioara Busca au primit din partea juriului 3 sau 4 DA si merg mai departe in competitie.

Cel mai tare show de divertisment, Romanii au talent, continua vinerea viitoare, de la 20:30, cu noi momente fascinante, numai la PRO TV!











