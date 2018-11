S-a demonstrat: sarcina poate fi "contagioasă" printre prietene

Sarcina unei prietene apropiate sau pregatirea pentru a fi parinti a unui cuplu de amici, "poate influenta pozitiv persoanele din cercul de prieteni ai acestora", este concluzia unui studiu publicat in 2014, in revista American Sociological Association.

Cercetatorii au analizat si intervievat 1720 de femei, in perioada aflata intre 1995-2005. Concluzia finala a acestora a fost urmatoarea: pana la finele studiului (ultimul interviu) mai mult de jumatate dintre femeile chestionate erau insarcinate. In timpul interviurilor, femeile au recunoscut ca sarcina prietenelor chiar este un factor important in ceea ce priveste „decizia" de a face un copil.

Ah, aceasta maternitate "colectiva"...

Sarcina unui prietene apropiate chiar poate reprezenta un element "contagios" in ceea ce priveste planificarea sarcinii!

Si un alt studiu, facut in Germania, in 2011 a aratat ca "riscul" unei femei de a ramane insarcinata „creste cu fiecare prietena care este insarcinata sau care a nascut in ultimii trei ani".

Femeile se gandesc la maternitate, atunci cand au in preajma cel putin un model de prietena, care este mama, si care se descurca bine cu acest nou rol. In plus, cercetatorii au mentionat ca printre multe femei exista si impulsul de "a nu ramane in urma" si de aceea apare aceasta maternitate „colectiva".

Despre sarcina si ... alte „virusuri"

La fel de "contagios" poate fi si numarul de copii. Aceasta este concluzia unui studiu publicat in "Demograpfic Research", in 2014, care a aratat ca exista o legatura stransa intre cuplurile de prieteni si numarul de copii pe care acestia ii au.

