Samantaha Cox (24 de ani) din SUA a fost arestata in urma comportamentului ei din sala de clasa. Elevii sai au surprins-o in timp ce priza droguri. Tanara profesoara era singura in clasa si nu stia ca e filmata.

Inregistrarea a ajuns la conducerea institutiei si femeia a fost retinuta imediat pentru posesie si consum de droguri. Ea a fost eliberata dupa ce a platit o cautiune de 1.000 de USD.