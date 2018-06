SIMONA HALEP - ELISE MERTENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: ce antrenamente ciudate a făcut românca duminică

SIMONA HALEP - ELISE MERTENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Sub privire managerului Virginia Ruzici şi ale mamei sale, Tania Halep, românca Simona Halep a făcut astăzi un antrenament intens alături de antrenorul său, Darren Cahill. Dacă numărul 1 mondial a părut foarte concentrată la ceea ce face şi a încercat să dea maximum, australianul a încercat să destindă atmosfera. A fost tot timpul cu zâmbetul pe buze, a făcut glume şi a lăudat-o pe Simona de câte ori a avut ocazia.

Unul dintre exerciţiile pe care Simona a fost pusă să îl execute a fost lovirea unor recipiente aşezate pe colturile terenului.

Cel mai des, antrenorul Simonei a fost auzit cerându-i să lovească mingea puternic şi cât mai aproape de lina de fund. Iar în mai multe rânduri, Simo a nimerit "ţintele" aşezate pe colţurile terenului. A fost şi un moment amuzant, când sfera a sărit din recipiente şi l-a lovit pe Darren "unde-i e greu voinicului". "Ok, ok, nu-i problemă. Sunt bătrân, nu mai am nevoie", a spus cu voce tare şi râzând antrenorul care în carieră a dus trei sportivi pe primul loc în lume: Agassi, Hewitt şi Simona Halep.