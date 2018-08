Sindicatele din penitenciare: Tudorel Toader l-a împuternicit ilegal pe şeful ANP

Sindicatul susţine că ministrul Justiţiei "dezinformează grosolan" opinia publică, realitatea fiind că, de când acesta este în funcţie, a blocat concursurile pentru ocuparea posturilor de director de penitenciare după ce le-a anuţat pe site-ul instituţiei, împuternicind, în schimb, într-un mod lipsit de transparenţă, în funcţii de conducere, ofiţeri pe care să-i poată controla discreţionar la fiecare şase luni.

"Tudorel Toader l-a împuternicit ilegal pentru cel ce-al 3-lea mandat în funcţia de director general al ANP pe comisarul şef Marian Dobrică, deşi în urmă cu doar câteva luni se pronunţase n sensul încetării unor astfel de practici ca fiind ilegale, iar directorul general anunţase în Consiliul de conducere al ANP măsuri în acelaşi sens, după discutarea în prealabil a aspectelor tehnice şi a alternativelor cu ministrul", susţin reprezentanţii FSANP.

Ei spun că au depus o acţiune în instanţă pentru suspendarea şi anularea Ordinului ministrului justiţei 1543/2018 care "acordă în mod ilegal" cea de a treia împutenicire, contrar prevederilor legii şi că a sesizat organele de urmărire penală referitor la infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale, având în vedere că Marian Dobrică îndeplineşte acte legate de o calitate pe care în drept nu o poate avea.

Art. 55 alin. 3 din Legea 293/2004 prevede că "Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţi de conducere în unitatea în care sunt încadraţi sau în care au fost detaşaţi, împuternicirea pe functie se poate face pentru o perioada de maximum 6 (sase) luni si se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competentelor, cu încă 6 (sase) luni", aceste împuterniciri fiind deja acordate din mai 2017, prin OMJ 1377, respectiv noiembrie 2017, prin OMJ 3190, adaugă sursa citată.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că funcţiile de directori ai penitenciarelor sunt ocupate interimar pentru că se aşteaptă schimbarea legii, astfel încât mandatul unui director din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) să fie limitat, ci nu pe perioadă nedeterminată, el spunând că proiectul privind statutul personalului din penitenciare a fost finalizat, se află în Parlament şi a cerut să fie dezbătut în procedură de urgenţă. Toader a afirmat că imediat după adoptarea proiectului vor fi scoase la concurs posturile de conducere din ANP:

Tudorel Toader a anunţat că a fost finalizat proiectul privind statutul personalului din penitenciare, iar angajaţii vor fi denumiţi "poliţişti de penitenciar", în acest context ministrul arătând că nu este de acord cu faptul că directorii de penitenciare ocupă funcţiile pe perioadă nedeterminată.

"În momentul în care eu am venit ministru al Justiţiei am constatat că statutul funcţionarilor cu statut special din penitenciare prevede următorul lucru: concursul pentru ocuparea funcţiei de director de penitenciar se organizează pe perioadă nedeterminată. Adică cineva ocupă funcţia de director până iese la pensie. Or în România regula este a mandatului determinat. Cel mai mare mandat îl au judecătorii de la Curtea Constituţională, consilierii de la Curtea de Conturi care au nouă ani, după care vin mandate de cinci ani, patru ani, trei ani, dar niciun demnitar al statului nu are mandat pe perioadă nedeterminată. Mie mi se pare normal ca periodic, la patru ani de zile, să fie această scoatere la concurs a posturilor pentru ca acela care este în funcţie să poată ocupa din nou încă un mandat, dar să dăm şanse şi altora care-şi doresc această funcţie", a spus Tudorel Toader.

În acest context, ministrul Justiţiei a afirmat că a grăbit adoptarea statutului angajaţilor din penitenciare, care se vor numi "poliţişti de penitenciar" şi că a cerut Parlamentului adoptarea în procedură de urgenţă, iar imediat după ce statutul va fi adoptat funcţiile de conducere din sistem vor fi scoase la concurs.

"De aceea am grăbit oarecum elaborarea noului statut de penitenciare şi se va numi Statutul poliţiştilor de penitenciare, ca să intre în familia ocupaţională 'Ordine publică - siguranţă naţională', unde am prevăzut mandate de patru ani cu posibilitatea unui nou mandat. Din momentul în care am venit eu nu am scos niciun post de director la concurs pe perioadă nedeterminată, din acest considerent. Proiectul de lege este în Parlament şi am cerut procedură de urgenţă. În clipa în care e adoptat, toate posturile vor fi scoase a concurs", a mai afirmat ministrul Justiţiei.