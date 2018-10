Theresa May face un plan de patru puncte ca alternativă la "backstop"

Cu cinci luni înainte de divorţul cu UE, prevăzut pe 29 martie 2019, şefa Guvernului a afirmat că ”95% din acordul retragerii” este pregătit în acest moment, dar că rămâne un punct de dezacord ”considerabil” cu privire la modul în care să se împiedice reintroducerea unei frontiere ”dure” între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.



Londra şi Bruxellesul vor să evite restabilirea unei frontiere fizice, cu scopul de a apăra Acordurile de Pace din 1998 în Iralanda de Nord, însă fără să ajungă la un acord cu privire la modul în care să facă acest lucru. UE a propus ca Irlanda de Nord să rămână în piaţa unică şi Uniunea Vamală, în cazul în care nu se ajunge la altă soluţie în decembrie 2020, la sfârşitul perioadei de tranziţie, informează news.ro



Acest scenariu al "backstop"-ului (sau plasei de siguranţă) este respins de către conducătoarea conservatoare, care a prezentat un plan alternativ în patru puncte, reiterând în faţa deputaţilor propuneri pe care le-a prezentat omologilor săi europeni reuniţi joi la Bruxelles în cadrul unui summit.



Theresa May doreşte ca un acord vamal care să lege UE şi întregul Regat Unit, ci nu doar Irlanda de Nord, să poată să fie implementat până la semnarea unui acord de liber-schimb mai larg.



La sfârşitul perioadei de tranziţie, în cazul în care nu apare o soluţie definitivă, Regatul Unit va proceda atunci la ”o alegere suverană” între o prelungire a perioadei de tranziţie sau implementarea acestui nou acord vamal, a precizat ea, potrivit news.ro.



Indiferent care va fi soluţia adoptată, aceasta va fi temporară. ”Nu vom putea fi menţinuţi pe termen nedeterminat într-unul sau altul dintre aceste aranjamente”, a subliniat ea.



Ea a încercat, de asemenea, să ofere asigurări aliatului său - micul partid nord-irlandez DUP, a cărui susţinere îi este indispensabilă în a-şi asigura majoritatea absolută în Parlament -, afirmând că întreprinderile nord-irlandeze vor dispune de un ”acces complet şi continuu la întreaga piaţă internă britanică”.



Strategia sa i-a adus, până acum, furia ”Brexiters” - susţinătorii unei rupturi clare şi rapide cu UE. Ei resping orice prelungire a perioadei de tranziţie, în cursul căreia Regatul Unit va trebui să respecte reglementările europene, fără să poată să participe la luarea deciziilor. Ei se tem totodată ca o aliniere dincolo de perioada de tranziţie să nu devină permanentă şi să împiedice regatul să încheie acorduri comerciale cu ţări terţe, după Brexit, potrivit news.ro



Presa scrie că ameninţarea unui vot de cenzură planează şi că May a fost invitată să se prezinte miercuri seara să se explice în faţa membrilor Comitetului însărcinat cu organizarea internă a conservatorilor şi cu declanşarea unui asemenea vot. Însă nimic nu garantează că ea se va duce.



DUP a ameninţat Guvernul că-i va retrage susţinerea, într-un vot asupra bugetului, la 29 octombrie, dacă Irlanda de Nord nu are aceeaşi soartă ca restul regatului.



De asemenea, aproximativ 41 de deputaţi conservatori ar putea să susţină, săptămâna aceasta, un amendament care prevede împiedicarea instalării unor bariere între Irlanda de Nord şi restului ţării - fără acordul Adunării regionale.