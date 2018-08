Top 12 alimente care iti sporesc pofta de sex

1. Telina



Cu un continut bogat de androsteron (un hormon sexual fara miros), telina este un afrodisiac fara pereche. Respectivul hormon este emanat de barbati prin transpiratie, si desi nu are miros, este receptat de femei ca stimulent sexual. Pentru a avea efectul scontat, telina trebuie mancata in stare cruda.



2. Stridii



Ca si telina, stridiile sunt incluse in categoria afrodisiacelor clasice. Cu un continut bogat de zinc, stridiile contribuie la sporirea productiei de sperma si testosteron. De asemenea, aceste fructe de mare contin dopamina, un hormon care ajuta la sporirea libidoului. Stridiile trebuie consumate tot in stare cruda. Spalatile bine, desfaceti-le putin, puneti-le la gheata, apoi adaugati daca doriti zeama de lamaie si sugeti continutul. Chiar si procesul in sine poate fi erotic pentru ambii parteneri.



3. Banane



Pe langa faptul ca sunt bogate in postasiu si vitaminele B, care cresc nivelul de energie in corp, bananele contin si bromelaina, o enzima despre care se zice ca mareste libidoul si contribuie la rezolvarea problemelor legate de impotenta masculina. Nu e cazul sa va mai spunem ca si modul in care mananci o banana poate fi foarte stimulator.



