Top 4 expresii ridicole pe care părinţii le spun copiilor lor

Iata o lista de cuvinte si expresii pe care ar fi bine sa le eviti atunci cand vorbesti cu copiii tai.

1. Daca nu ai nimic dragut de zis, mai bine taci

Este bine sa fii "dragut", dar cateodata lucrurile, chiar daca nu sunt "dragute", trebuie spuse. Daca nu inveti de mic sa-ti spui parerea, cand vei fi mare iti va fi foarte greu sa-ti sustii punctul de vedere in fata celorlalti. In plus, daca nu-ti exprimi sentimentele, frustrarile, ai toate sansele sa ai probleme cu stomacul, inima sau sa ai dureri frecvente de cap. Regula principala ar trebui sa fie sa nu ascunda "adevarul".

2. Esti prea mic ca sa intelegi

Total gresit! Chiar daca sunt mici, copiii inteleg mai multe decat ti-ai putea inchipui. Iar aceste lucruri sunt dovedite stiintific. Mai multe studii au aratat faptul ca IQ-ul creste semnificativ de la generatie la generatie. Implica-ti copiii de mici in orice discutie, raspunde-le la toate intrebarile, invata-i sa ia decizii. Niciodata nu sunt "prea mici" pentru a intelege.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.