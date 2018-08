Transpiraţie excesivă. Ce este, de ce miroase urât, trucuri rapide să îndepărtezi mirosul de transpiraţie

Transpiratie excesiva. Ce este hiperhidroza?

Transpiratia excesiva (hiperhidroza) apare atunci cand cantitatea de sudoare eliminata depaseste cu mult necesitatile oraganismului. De exemplu, daca transpiri cand stai la birou linistit in conditii ambientale de conform atunci este cel mai probabil sa suferi de hiperhidroza. In hiperhidroza, mecanismul de racire a organismului este atat de exagerat incat poate produce chiar si de patru-cinci ori mai multa sudoare decat ar fi normal. Totusi avand in vedere ca fiecare organism are necesitatile sale individuale, medicii sustin ca nu pot stabili o limita cantitativa clara la care sa se poata raporta atunci cand stabilesc diagnosticul de hiperhidroza.

Medicii sustin ca desi este foarte dificil sa se cuantifice cu exactitate cantitatea de sudoare, cele mai multe persoane isi dau singure seama cand transpiratia este excesiva si depaseste limitele normale. Astfel, cand o persoana simte ca transpira mai mult decat ceilalti sau mai abundent decat o facea inainte, cel mai probabil este vorba despre hiperhidroza. Specialistii spun ca in majoritatea cazurilor cand o persoana se prezinta acuzand transpiratie excesiva, de cele mai multe ori intr-adevar perceptia este corecta si pacientul sufera de hiperhidroza.

Exceptand femeile la menopauza, nu exista nicio crestere normala a transpiratiei odata cu varsta. Astfel, este gresit sa punem transpiratia excesiva pe seama imbatranirii organismului. Un indiciu care sa alerteze asupra unei eventuale hiperhidroza excesive este existenta unor zone ale organismului care transpira mai mult decat ariile invecinate. Acest indiciu nu apare insa in toate cazurile, intrucat uneori transpiratia este abundenta pe toate zonele tegumentare, fara exceptie.

Alt semn care ar trebui sa ne alerteze este aparitia transpiratiei fara cauza aparenta. Astfel, cei care transpira in timpul iernii in mod constant cel mai probabil sufera de hiperhidroza. Un alt indiciu al hiperhidrozei – de data aceasta localizata la nivelul picioarelor – este aparitia unei senzatii de alunecare a talpii in interiorul pantofului, ca urmare a transpiratiei abundente.

