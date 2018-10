VOCEA ROMANIEI 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV: Prima confruntare a sezonului, ies scântei între juraţi

Fiecare decizie este grea, fiecare voce contează, emoțiile iau proporții, încep Confruntările la Vocea României, vinerea aceasta, de la 20:30! Va fi o explozie de energie și entuziasm pe scenă, iar concurenții vor transforma duelurile în duete veritabile care vor încânta antrenorii și îi vor pune în dificultate în momentul alegerilor.

Tudor, Irina, Andra și Smiley aleg vineri seară primele perechi care vor intra în ring și piesele care vor aduce vibrația în prima rundă de Confruntări. Chiar dacă vor avea părerile formate în ceea ce privește evoluția concurenților din echipele lor, antrenorii au nevoie și de recomandări din partea colegilor, însă nu le primesc de fiecare dată, iar acest lucru îl face pe Tudor să-i spună Irinei: ”Eu vreau să spulber o barieră din tine! Îmi faci o recomandare care să mă pună pe o pistă greșită? E frumos, Irina?”.

Lupta concurenților pentru un loc în etapa know-out-urilor ajunge și în rândul antrenorilor, care au gusturi diferite și discuții în contradictoriu atunci când vine vorba despre performanțele vocale ale participanților, iar spiritele se încing. ”Ai devenit atât de critic în ultima perioadă, nu se mai poate așa.”, îi spune Tudor lui Smiley.

O confruntare memorabilă, plină de talent, patos şi...voce a fost cea dintre Ioana Barbă şi Dima Trofim. Cei doi talentaţi au cântat " Somebody that i used to know". Prin fiecare notă muzicală, prin mişcarea lor scenică şi prin sufletul pe care

l-au pus în interpretare, au spus cea mai frumoasă poveste.



Ca şi în sezoanele trecute, lupta concurenților pentru un loc în etapa următoare ajunge și în rândul antrenorilor, care au gusturi diferite și discuții în contradictoriu atunci când vine vorba despre performanțele vocale ale participanților. Antrenorii pot salva în această etapă câte un concurent dintr-o altă echipă, care este eliminat.

Vineri vom vedea prima salvare din acest sezon Vocea României, care îi va da emoții de nedescris celui de pe scenă. Tot mâine, de la 20:30, vom vedea și trio-ul ales de Smiley pentru runda Confruntărilor. Va fi un moment plin de energie, senzualitate și forță, care va primi numai laude și ropote de aplauze.