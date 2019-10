Articol publicat in: Justitie

20 kg de heroină capturate într-o acţiune de amploare. Drogurile veneau din Turcia VIDEO

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Procurorii DIICOT și poliţiştii de la Crimă Organizată au capturat 20 de kilograme de heroină într-o acţiune derulată în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi. Un cetăţean român şi trei din Republica Moldova sunt cercetaţi. Foto: diicot.ro Suspecții, membri ai unui grup infracțional organizat, au adus și vândut droguri de mare risc (heroină) în România, prin intermediul unei firme de transport persoane, pe ruta Istanbul – Chișinău, potrivit unui comunicat DIICOT. Drogurile erau vândute în București și județe din apropiere - Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa. Procurorii au capturat 20 de kilograme de heroină, cu o valoare de piață de aproximativ 1,5 milioane de euro. De asemenea, au fost confiscate importante sume de bani, 19.990 de euro, 784 USD, 2.125 de lire turcești, 2.087 de lei moldovenești și 2.580 de lei. Un cetăţean român şi trei din Republica Moldova sunt cercetaţi în acest dosar de trafic de droguri. loading...

