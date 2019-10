5 obiceiuri proaste ale copiilor mici. De ce trebuie eliminate din start

NU trece cu vederea astfel de comportamente pentru ca ele ar putea deveni foarte repede o obisnuinta.

1. Spune minciuni

Copiii spun minciuni din mai multe motive: fie vor sa isi impresioneze prietenii, fie vor sa evite o pedeapsa, fie vor sa fie in centrul atentiei. Minciunile incep, de regula, in jurul varstei de 3 ani, insa repertoriul "se imbunatateste" in jurul varstei de 8 ani.

Poti sa-ti dezobisnuiesti copilul sa minta spunandu-i cat de trist(a) esti cand minte si ca, odata prinsi cu minciuna, isi vor pierde credibilitatea, chiar si atunci cand vor spune adevarul. Evita eticheta "mincinos" pentru ca ar putea contribui la crearea unei identitati si astfel sa devina mincinos notoriu.

2. Se uita prea mult la televizor

Televizorul are si el punctele lui bune, insa, studiile spun ca televizorul poate afecta, pe termen lung, inteligenta si starea de sanatate, creativitatea si puterea de concentrare, ca sa nu mai vorbim de silueta. O ora pe zi este suficient pentru un copil si alege programe care sa nu ii suprasolicite (sonor prea tare sau culori puternice). Atunci cand va uitati la televizor discutati despre ceea ce vedeti, astfel incat emisiunile privite sa aiba si un rol educativ.

