A murit Răzvan Temeşan, omul cheie în scandalul Bancorex. A girat "tunul" de 2,4 miliarde dolari, cel mai mare jaf bancar din România

Răzvan Temeşan a fost directorul Bancorex, fiind considerat de presă drept groparul băncii. Pierderile Bancorex datorate creditelor nerambursate sau ilegale, s-au ridicat la suma de 2,4 miliarde de dolari, 7% din Produsul intern brut al României dela acea vreme.

Temeşan a fost arestat pentru o lună în decembrie 1999, fiind cercetat în dosarul Albumul. Temeșan a mai fost arestat în 1997 într-un dosar în care era acuzat de subminare a economiei naționale, aflat la Parchetul CSJ, și in 1999 într-un dosar instrumentat de Parchetul Constanța.

„Activitatea mea s-a desfășurat în a descoperi banii ăştia, la banca română de comerţ exterior, în conturi ascunse şi la alte bănci din România. Zeci de milioane de dolari am adus. (...) Am deranjat diverse persoane care erau interesate să treacă timpul şi să pună mâna pe banii ăştia. La început nu au ştiut cine a furnizat informaţiile de au rămas fără bani din moment ce eu am fost ofiţer sub acoperire desconspirat, normal, ştiu destule despre multă lume", declara Răzvan Temeşan, în 2014, pentru Digi24.