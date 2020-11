Actriţa din filmul "Titanic", găsită moartă în casă

Elsa Raven a devenit cunoscută marelui public prin rolurile ei din filmele „Înapoi în viitor" și „Titanic". A apărut, de asemenea, și în celebrul videoclip „My Heart Will Go On" al lui Celine Dion, melodie celebră datorită faptului că a făcut parte din coloana sonoră a filmului „Titanic".

Deși cea mai mare parte a rolului Iddei Strauss, pe care l-a interpretat în Titanic, a fost scoasă din varianta finală a filmului, Elsa Raven, a rămas în amintirea publicului prin câteva roluri de excepție, atât în teatru, cât și în film.

Cei mai buni ani ai carierei ei de televiziuneau fost 1988,1989 și 1990, când a jucat în sitcomul Amen și a interpretat rolul mamei lui Vincent Terranova în serialul Wiseguy.

În „The Amityville Horror" ja ucat rolul unei agente imobiliar , a interpretat o proprietară în „In the Line of Fire" și personajul Gertrude Stein în „The Moderns".

Născută în 1929, Elsa Rabinowitz și-a ales numele de scenă Elsa Raven. Actrița și-a început cariera pe scena din New York. A jucat în multe piese de pe Broadway, inclusiv în „Legenda lui Lizzie".

În „Înapoi la viitor", ea a interpretat o activistă care-l îndemnat pe Marty McFly să „salveze turnul ceasului". Publicul din România a remarcat-o și pentru rolul de mamă jucat în serialul Seinfeld.

A apărut, de asemenea, și în alte seriale, printre care „General Hospital", în rolul Tugboat Tessie și „Zilele vieții noastre", unde a interpretat personajul Lucille.

Cea mai recentă apariție a avut-o într-un scurtmetraj din 2011,intitulat „Ei sunt cu mine", în care a interpretat-o pe Marea Bunică Fanny Feiner. În același an, a apărut ca doamna Harrison în „Răspunsuri la nimic".



Nu au fost date detalii suplimentare despre moartea Elsei Raven, dar avân în vedere vârsta, cel mai probabil s-a stins din cauze naturale. Elsa Raven a lăsat în urmă nu mai puțin de 15 nepoate și nepoți, notează Fox News.