Acuzaţii grave după cazul gravidei decedate în timpul transferului de la Arad la Timişoara: "Intubarea la timp ar fi salvat două vieţi"

Managerul Spitalului Judeţean Arad a declarat pentru G4Media faptul că pacienta a fost transferată în baza gradului de ierarhizare a maternităţilor din ţară, astfel că toate gravidele în mai puțin de 32 de săptămâni din județ sunt tratate la Maternitatea Bega din Timișoara, iar la urcarea în ambulanță femeia avea saturația de oxigen 92%, era conștientă și vorbea.

DSP-urile din Arad şi Timişoara au demarat o anchetă, după ce femeia însărcinată, diagnosticată cu coronavirus a decedat în urma unui stop cardio-respirator, în ambulanţa care o transfera de la Arad la Timişoara.

Raul Pătraşcu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care aduce acuzaţii grave la adresa Spitalului Județean din Arad. Managerul susţine că femeia nu a fost urmărită corespunzător în momentul în care a fost internată la secţia ATI a spitalului din Arad. Mai mult decât atât, acesta susţine că dacă ar fi ajuns la timp la Timişoara, femeia ar fi fost dusă direct la secţia ATI, deoarece o simplă intubare la timp ar fi ajutat la salvarea a doua vieţi omeneşti.

„Astăzi am avut un caz halucinant la Spitalul Județean din Timișoara, din punctul nostru de vedere. O tânără de 38 de ani, însărcinată în 28 de săptămâni, pozitivă COVID-19, transferată de la Spitalul Județean Arad către Maternitatea Bega sau Spitalul de Boli Infecțioase, încă nu știm care, a făcut un stop cardio-respirator în Ambulanță și deci a fost redirecționată către UPU Județean pentru că este cel mai performant din regiune. Din păcate, pacienta a suferit încă trei stopuri cardio-respiratorii în UPU, iar ultima dată nu a mai putut fi salvată. Atât ea, cât și fătul au decedat. De ce este halucinant cazul? Pentru că din informațiile noastre pacienta a ajuns la Spitalul Județean Arad inițial asimptomatică, fiind depistată pozitiv în urma unui contact cu o altă persoană pozitivă. Nu a fost transferată la Maternitatea COVID-19 din județul Arad, ci a fost ținută la Spitalul Județean Arad inițial în Secția de Chirurgie pentru că acolo există zonă roșie, cu consult ginecologic fără probleme. Atunci când pacienta a început să se decompenseze a fost transferată pe secția ATI a aceluiași spital, unde nu ar mai fi fost urmărită corespunzător. Din informațiile noastre a fost <> în această dimineață la raportul de gardă de către un epidemiolog din cadrul DSP Arad, căruia i s-a transmis că acest caz îi depășește. Acest lucru este halucinant având în vedere că pacienta ar fi avut o saturație de oxigen de 70%, mult sub limita obligativității intubării, fiind deci un caz clasic de ATI. Fiindcă pacienta nu avea probleme ginecologice, dacă ar fi ajuns la noi la timp, noi am fi internat-o direct pe secția ATI pentru că exact acolo se face managementul unui caz care se agravează. O simplă intubare făcută la timp ar fi ajutat la salvarea a două vieți omenești, dintre care a unui făt. Astfel de întâmplări sunt oripilante și de neacceptat!" , susţine managerul spitalului din Timişoara.

Managerul de la Spitalul Judeţean din Arad, Florina Ionescu, susţine că gravida a ajuns pe 28 iulie, la ora 19:00, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, deoarece se simțea rău. Aceasta a fost transferată la UPU, testată pentru COVID-19, iar până la primirea rezultatului a fost internată în zona tampon. Ulterior, după confirmarea infectării cu coronavirus, pacienta a fost transferată în zona roșie, unde a fost monitorizată, în momentul în care s-a observat că saturația de oxigen a ajuns la 72% a fost transferată în secția ATI 2.

„Pacienta a fost pusă inițial pe masca de oxigen, apoi pe aparat CPAP de ventilație non invazivă. În momentul transferului, aceasta a fost încă o dată evaluată, iar înainte de a urca în ambulanță avea saturația de oxigen 92%, era conștientă și vorbea. Din păcate, din cauza COVID-19, pacienta a prezentat o pneumonie severă, combinată cu obezitate și diabet", a precizat managerul Spitalului Județean Arad pentru G4Media.

De asemenea, Florina Ionescu a ţinut să menţioneze faptul că, conform foii de observaţie, 15 medici ai spitalului au consultat-o pe femeie de la sosirea la UPU și până la momentul transferului.

„Transferul s-a decis în urma discuțiilor dintre medicii de la noi și colegii din Timișoara. Există o ierarahizare a maternităților din țară, facută de Ministerul Sănătății. Noi suntem maternitate de gradul II, iar maternitățile de gradul II sunt coordonate de o unitate de grad superior. Maternitatea Bega din Timișoara este de grad III, iar pacientele cu sarcină mai mică de 32 de săptămâni sunt preluate de maternitățile de gradul III. De aceea s-a decis transferul pacientei", a explicat Florina Ionescu.