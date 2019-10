Articol publicat in: Societate

BOMBĂ în cazul MARIO IORGULESCU. "Era scos deja de la aparate din România! La Elias era violent cu asistentele, intrase în SEVRAJ!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mario Iorgulescu a comis un accident grav pe 8 septembrie, soldat cu moartea unui alt tânăr. Bărbatul decedat avea doi copii, un băiat de 4 luni și o fată de 6 ani. Mario Iorgulescu are dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală, dar unchiul victimei a făcut o serie de acuzații grave. PROPUNERE-ŞOC în cazul accidentului mortal provocat de MARIO IORGULESCU. Viaţa unui om, UN MILION DE EURO! Acuzațiile contravin cu informațiile venite dinspre Spitalul Elias, cel în care Mario Iorgulescu a fost internat după accident. În prezent, fiul lui Gino Iorgulescu se află la o clinică din Italia. Schimbare RADICALĂ în cazul accidentului provocat de Mario Iorgulescu. Mama tânărului care A MURIT aruncă BOMBA "După ce Mario Iorgulescua fost ascuns în Italia, întâmplător, după un accident în trafic, am cunoscut o doamnă care este asistentă la Spitalul Elias. Nu știa cine sunt. Mi-a spus că face școala de șoferi, dar îi este teamă să conducă în București mai ales după accidentul provocat de Mario Iorgulescu. Se gândea că ea putea fi victima lui. Știți ce mi-a spus? Că înainte să fie scos din țară, el era deja scos de la aparate și că asistentele nu se mai înțelegeau cu el! Mario Iorgulescu e scos de mult timp de la aparate, asta știm sigur, și ne revoltă informațiile care apar, că abia în Italia s-ar fi întâmplat asta. De când a fost dus în Italia, am devenit pesimist, știm ce manevre se încearcă. Era violent, agresiv, din cauza faptului că intrase în sevraj din lipsa drogurilor. Era păzit non-stop de o firmă angajată, nu mai intra nimeni acolo, decât însoțit de asistente. Aveam încredere că va plăti, dar, după ce a ieșit din țară, nu mai sunt sigur de dreptate", a spus unchiul lui Dany Vicol la Radio Sport. 1. Decizie de ULTIMĂ ORĂ în cazul lui MARIO IORGULESCU. Procurorii tocmai au făcut ANUNŢUL OFICIAL Dumitru Dragomir i-a sugerat lui Gino Iorgulescu să le ofere copiilor bărbatului decedat în accident câte 500.000 de euro. Unchiul victimei nu e de acord cu propunerea venită dinspre Dumitru Dragomir, care i-a sugerat lui Gino Iorgulescu să le ofere copiilor bărbatului decedat în accident câte 500.000 de euro: "Am văzut că Dragomir avansează sume. Nu exista sume cu care să cumperi viața unui om. Sa înceteze cu speculațiile! Țin să fac o precizare. Nimeni din familia noastră nu a cerut vreun ban familiei Iorgulescu. Am primit un singur telefon de la fratele lui Gino, Vicențiu, care ne-a întrebat dacă se poate implica la înmormântare și altele, dar a fost refuzat categoric, Vrem dreptate, atât! Banii lor sunt bani furați, nu avem nevoie de ei, noi muncim de dimineața până seara să avem bani, nu să furăm. Tot ce a apărut legat de bani e fals! Durerea este imensă, nu o poate cumpăra nimeni cu bani. Știm că atunci când faci crimă cu premeditare trebuie să plătești! Este crimă cu premeditare pentru că era beat și drogat la volan! Am mai auzit ceva revoltător, că Gino vrea să-l protejeze pe fiul lui și să nu-i spună încă cine a comis crima. Mă întreb când va afla și Mario că a comis o crimă, el este protejat". loading...

