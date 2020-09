Adelina Pestriţu a minţit că are Covid-19? O angajată din spital aruncă bomba: "Doamne, aş vrea să pot crede asta... Dar nu pot"

O angajată a unui spital, care ştie toate procedurile legate de cei internaţi cu coronavirus, este sceptică în ceea ce priveşte îmbolnăvirea Adelinei, deoarece nu înţelege cum de medicii o lasă să părăsească spitalul, deşi este infectată cu virusul ucigaş.

”Doamne, aș vrea să nu greșesc, aș vrea să pot crede asta… Dar nu pot… Având în vedere că muncesc într-un spital la curățenie și toate persoanele care sunt suspecte de covid 19 sunt preluate de asistenți îmbrăcați din cap până în picioare, și plus că nu au voie să părăsească spitalul… Nu știu cum de pe tine te-a lăsat să părăsești spitalul, fiind pozitivă de covid 19….

Absurd, ciudat… Așteptăm vești, chiar sunt foarte curioasă ce o să se întâmple pe parcurs, deși eu îți doresc sănătate multă și ție și mai ales familiei, eu nu îmi pot imagina zile fără fetița mea departe… Cred că aș fi într-o depresie deplină, dar dacă asta ne rezervă viaţa, nu avem încotro…însănătoșire grabnică”, i-a scris Adelinei o prietenă virtuală.

Citeşte şi: Adelina Pestriţu, desfiinţată de Cristina Ich. "Dacă rămâi fără gust şi fără miros, cum simţi mirosul de brăduţ de vanilie?"

Adelina Pestriţu, primele declaraţii de pe patul de spital

Vedeta le-a mulţumit fanilor pentru mesajele de încurajare pe care le-a primit şi a mărturisit că în urmă cu o zi nu s-a simțit prea bine, prezenta stări de oboseală, iar treptat a început să-și piardă gustul și mirosul.

”Dragii mei, știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață, trecem prin toate, le ducem pe toate, ne mobilizăm și avem grijă, astfel încât să rămânem sănătoși indiferent de încercările vieții.

Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc, am pus totul pe baza faptului că muncesc foarte mult și că poate căldura de afară m-a făcut să mă simt așa, dar ulterior am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult și am luat decizia să mă testez. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros, nu a fost o senzație pe care am avut-o gust, totul s-a întâmplat treptat.

Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și mi-am dat seama că începe să dispară gustul treptat, am mirosit cel mai puternic parfum din baie și mi-am dat seama că mirosul își face dispariția.”, a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestriţu, după aproape 6 săptămâni de izolare: "Este o frică de necunoscut. Vom fi schimbaţi cu totul"