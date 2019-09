Adevărul despre BOALA TERIBILĂ a lui Cătălin Botezatu. Prietena sa apropiată a dezvăluit TOTUL

Monica Vlad, o apropiata a celebrului designer, a postat pe Facebook un mesaj, in care ii linisteste pe toti prietenii si fanii lui Catalin Botezatu. Se pare ca acesta se recupereaza si va fi bine.

"În urma telefoanelor primite am înțeles că circulă o știre despre Cătălin Botezatu care spune că este în stare gravă. Nu știu de unde a apărut știrea și care este fundamentul de la care a pornit, având în vedere că sunt puțini oameni care țin legătura cu medicii care se ocupă de el și știu care este starea lui reala de sănătate, despre care va vorbi doar el, dacă va dori să o facă. Niciodată noi, cei apropiați lui. Doar ca să nu mai panicăm cunoscuții lui care m-au asaltat cu mesaje, firești și de încurajare, am ales să pun acest post. Cătălin Botezatu este în perioada de recuperare. Este bine și o să fie foarte bine!", a scris Monica Vlad.

"Am trecut pe langa moarte, am oprit cancerul. Nu credeam ca o sa am niste dureri atat, atat de mari", spunea in urma cu o saptmana Catalin Botezatu.