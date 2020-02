Adi Minune, după ce a fost jefuit la Milano. Hoţii i-au furat un clarinet de mii de euro: "Au venit mascaţi, se putea întâmpla orice"

Cântăreţul a mărturisit că a trecut peste acest incident, ba chiar i-a felicitat pe hoţi, pentru că şi-au făcut treaba bine şi nu au fost descoperiţi. A decis să nu facă plângere la poliţie, doar pentru "atâta lucru".

"Prin întâmplările vieţii trebuie să treci, fiecare secundă trece cum vrea ea, doar trebuie s-o speculezi cum vrei tu. Asta este! S-a furat, s-a furat, am cumpărat altul. Fiecare om are meseria lui. Hoţii au meseria lor, florarii, meseria lor, lăutarii pe a lor, trebuie apreciaţi că şi-au făcut treaba bine. Aşa a fost să fie, ceea ce s-a întâmplat, nu mai ai cum să dai înapoi.

Era clarinetul lui Mari, solistul nostru cu clarinetul, costa câteva mii de euro. Eu eram în hotel, ne-au urmărit, oamenii nu au fost pe fază. Au venit mascaţi, se putea întâmpla orice, camerele funcţionau, dar nu am putut să depistăm. Nu m-am simţit în pericol, fiecare trebuie să aibă grijă de el, Mari trebuie să aibă grijă de instrumentul lui, era un instrument care se desface şi se face mai mic. Nu am depus plângere, ce rost avea pentru un clarinet?! Încă o dată, felicitări hoţilor!", a declarat Adi Minune la Xtra Night Show.

Adi Minune, la masa lui Ion Ţiriac

Adi Minune se bucură de un public numeros, deşi multă lume nu îşi permite să îl aibă ca invitat la vreo petrecere. Cu toate acestea, are un succes foarte mare, melodiile lui sunt ascultate şi fredonate de foarte mulţi români şi nu numai.

Recent, manelistul a fost prezent la o petrecere, unde se afla şi Ion Ţiriac. A fost invitat la masa miliardarului şi nu a ratat momentul să facă o poză împreună şi să o arate fanilor de pe reţelele de socializare. (Vezi AICI imaginea)

Îmbrăcat într-un sacou negru şi cu papion la gât, Minune s-a dus la masa lui Ţiriac şi a pus mâna pe umărul lui, în timp ce erau fotografiaţi. „De obicei esti rugat sa faci poze cu lumea, dar de data asta cred ca tu l-ai rugat pe om pentru o poza...Adrian, cum e sa stai langa oameni bogați?/ Miliardarii Romăniei! Pe bune, omul cu valoare să vede din depărtare. Adi, seful mapamondului”, i-au scris fanii lui Adi Minune.

