Adriana Trandafir, la Chefi la cuţite. Cu ce preparat vrea să impresioneze juraţii

Actrița Adriana Trandafir pregăteşte o ciorbă de lobodă cu mămăligă. Plină de emoții, această mărturisește că participarea la emisiune este un lucru foarte serios pentru ea, și-a gândit atent preparatul și își dorește ca acesta să fie pe placul celor 3.

Dacă va reuși sau nu să obțină mult râvnitul cuțit, telespectatorii vor descoperi în aceasta seară, de la 20.30, la Antena 1.

Cristian Boca a primit cuţitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, la Chefi la cuţite

Cristian Boca a impresionat juriul de la Chefi la cuţite, în special pe Cătălin Scărlătescu, care i-a oferit cuţitul de aur. Pentru a-i impresiona pe chefi, tânărul a decis să pregătească un ceviche de Saint Jacques cu piure de țelină, ulei verde și perle de soia.

„Sunt oameni care au nevoie de cărări și oameni care au nevoie de cărări. Unii au nevoie de părinți ca să fie împinși de la spate și sunt oameni care știu exact ce vor să facă în viața. Așa sunt și eu.

Lucrez ca bucătar de cinci ani de zile, îmi place foarte mult această meserie. Sper ca și preparatul meu să fie pe măsură”, a mărturisit tânărul, în timp ce și-a pregătit rețeta aleasă, cu care a sperat să facă senzație.

După ce a terminat liceul și a făcut cursuri de bucătar, tânărul a plecat în Marea Britanie, unde a ajuns să îl cunoască pe celebrul chef Jamie Oliver. A ajuns să lucreze în restaurantul acestuia, dar și în altul, deținător al unei stele Michelin!

„Am avut șansa să gătesc pentru celebrități precum Ellie Goulding, Chris Hemsworth și mulți alții, dar asta pentru mine nu era o realizare foarte mare. Mie îmi plac lucrurile simple, îmi place să fiu acasă și să gătesc pentru bunici, pentru ai mei, mi se pare o realizare mai mare. Pentru mine familia este foarte importantă. Am petrecut mult timp foarte departe de ei, meseria asta cere multe sacrificii. Am venit în România special pentru Chefi la cuțite”, a mai dezvăluit Cristian Boca.