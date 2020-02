Al doilea DIVORŢ la Casa Regală britanică în decurs de o săptămână. Regina Elisabeta a II-a este în stare de ŞOC

Earl David Armstrong-Jones este cunoscut pentru compania sa de mobilă de înaltă calitate Linley, care confecționează mobilier și accesorii la comandă. Cuplul s-a căsătorit în octombrie 1993 și au doi copii Viscount Linley, Charles Armstrong-Jones și Lady Margarita Armstrong-Jones.

„Contele și contesa de Snowdon au căzut de acord, pe cale amiabilă ,cu vedere la faptul că relaţia lor a luat sfârșit și că vor divorțața. Amândoi cer ca presa să respecte intimitatea lor și a familiei.” , a declarat un purtător de cuvânt al cuplului.

Mama lui Earl, Margaret, sora Reginei, a murit în anul 2002, iar acesta a devenit cel de-al doilea conte de Snowdon în urma morții tatălui său, Earl of Snowdon, fotograful celebrității Antony Armstrong-Jones, în anul 2017.

Ştirea vine la doar o săptămână după ce nepotul cel mai mare al reginei, Peter Phillips, și soția sa Autumn au anunțat că s-au separat și intenționează să divorțeze.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2008, după cum scrie presa britanică. "Se crede că Regina este devastată", relatează publicaţia The Mirror, care adaugă că acesta este "nepotul favorit al Majestăţii Sale Elisabeta a II-a".

O sursă din anturajul cuplului regal a dezvăluit că decizia divorţului i-a aparţinut soţiei, iar Peter este sub şoc, el fiind luat prin surprindere de hotărârea lui Autumn. "El credea că are o căsnicie fericită, încununată de două fetiţe încântătoare. De aceea e absolut şocat", mai spun sursele. Cuplul are două fiice, Savannah, în vârstă de 9 ani, şi Isla, de 7 ani.

FOTO: SKYNEWS